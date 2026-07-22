Absen di Laga Inter Miami, Lionel Messi dan Rodrigo De Paul Jalani Pemulihan Usai Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Bintang Timnas Argentina Lionel Messi dan Rodrigo De Paul dipastikan tidak langsung bergabung kembali dengan Inter Miami CF usai membela Argentina di ajang Piala Dunia 2026. Keduanya dikabarkan akan mengambil waktu istirahat sebelum kembali ke kompetisi Major League Soccer (MLS).

Messi dan Rodrigo De Paul tampil saat Argentina kalah 0-1 dari Spanyol di final Piala Dunia 2026 hingga babak perpanjangan waktu. Messi bahkan bermain penuh selama 120 menit dalam laga itu. Sepanjang turnamen, kapten Argentina itu tampil dalam seluruh delapan pertandingan, dengan tujuh di antaranya sebagai starter.

Rekomendasi masa istirahat itu sejalan dengan dorongan dari organisasi global yang mewakili pesepak bola profesional atau FIFPRO. FIFPRO meminta adanya periode istirahat minimal 21 hari di akhir musim demi menjaga kesehatan pemain.

Usul itu telah dibahas bersama FIFA pada 2025 dan mencapai kesepakatan bersama. Dalam pernyataan resminya, FIFA menegaskan pentingnya manajemen waktu istirahat dan pemulihan pemain.

Selain jeda minimal 72 jam antarpertandingan, pemain juga disarankan mendapatkan libur setidaknya 21 hari setelah musim berakhir. Namun, implementasi periode itu tetap disesuaikan dengan kalender pertandingan masing-masing klub serta kesepakatan kolektif yang berlaku.

Dilansir dari ESPN, belum dapat dipastikan apakah Messi dan De Paul akan menjalani masa istirahat penuh selama 21 hari. Namun, keduanya dipastikan absen dalam laga Inter Miami melawan Chicago Fire FC pada Kamis (23/7) dan CF Montreal pada Minggu (26/7) dan diperkirakan akan kembali memperkuat Inter Miami CF pada akhir Juli atau awal Agustus.

Selain itu, klub juga telah memberi tahu MLS bahwa Messi dan De Paul tidak akan tampil dalam MLS All-Star Game pada 29 Juli karena masih berada dalam periode pemulihan. Padahal, keduanya telah terpilih untuk memperkuat tim All-Star menghadapi Liga MX All-Stars.

Secara individu, Messi menutup Piala Dunia dengan torehan delapan gol dan empat asis, sekaligus finis sebagai runner up dalam perburuan Sepatu Emas di bawah Kylian Mbappe yang mencetak 10 gol. Messi juga berhasil membawa Argentina ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya secara beruntun setelah menjadi juara pada 2022.