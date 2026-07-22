5 Gelandang yang Bisa Gantikan Andrey Santos di Era Baru Chelsea bersama Xabi Alonso

Eks pemain Chelsea Andrey Santos sudah debut bersama Manchester United. (Dok MUFC Official)
JawaPos.com - Chelsea sudah bergerak aktif di bursa transfer musim panas ini dengan melakukan transaksi pemain masuk maupun penjualan demi mengawali era Xabi Alonso menatap musim 2026/2027.
Salah satu langkah pelepasan pemain terjadi di lini tengah. Kesepakatan telah dicapai untuk melakukan penjualan Andrey Santos ke Manchester United dalam paket transfer senilai GBP 50 juta.
The Blues akan meraup keuntungan hampir dari tiga kali lipat dari nilai awal pemain muda tersebut di beli dari Vaso Da Gama Januari 2023 lalu seharga GBP 18 juta. Kepergian Andrey Santos membuka jalan bagi perekrutan pengganti.
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Jika Chelsea kembali terjun ke bursa transfer untuk mencari gelandang baru, berikut adalah lima pemain tengah yang paling masuk akal bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Santos di Stamford Bridge.
Ada kemungkinan Chelsea melepas Santos karena mereka sudah memiliki sosok baru yang akan segera bergabung. Pemain timnas Argentina, Valentin Barco, diperkirakan akan menjadi pemain ketiga yang pindah dari Strasbourg ke Chelsea.
Barco akan menyusul Mamadou Sarr dan Emmanuel Emegha. Meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub, namun pemain berusia 21 tahun ini telah berpamitan secara terbuka kepada Strasbourg untuk merapat ke London barat.
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The Blues sebenarnya sudah mengincar Barco sebelum ia sempat menjajal Liga Inggris saat ia bermain sebagai bek kiri. Namun akhirnya kalah bersaing dengan Brighton & Hove Albion pada tahun 2024 lalu.
Kini, pemain muda serba bisa tersebut telah berkembang disulap menjadi gelandang tengah yang tampaknya ditakdirkan untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Santos di Stamford Bridge.
Gelandang Crystal Palace, Adam Wharton, perlahan mulai tersingkir dari daftar incaran sejumlah klub Liga Inggris. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh nilai jualnya yang diperkirakan berkisar antara GBP 70 hingga 100 juta.
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