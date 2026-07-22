Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Bramasta JP
Rabu, 22 Juli 2026 | 20.01 WIB

5 Gelandang yang Bisa Gantikan Andrey Santos di Era Baru Chelsea bersama Xabi Alonso

Eks pemain Chelsea Andrey Santos sudah debut bersama Manchester United. (Dok MUFC Official) - Image

Eks pemain Chelsea Andrey Santos sudah debut bersama Manchester United. (Dok MUFC Official)

JawaPos.com - Chelsea sudah bergerak aktif di bursa transfer musim panas ini dengan melakukan transaksi pemain masuk maupun penjualan demi mengawali era Xabi Alonso menatap musim 2026/2027.

Salah satu langkah pelepasan pemain terjadi di lini tengah. Kesepakatan telah dicapai untuk melakukan penjualan Andrey Santos ke Manchester United dalam paket transfer senilai GBP 50 juta.

The Blues akan meraup keuntungan hampir dari tiga kali lipat dari nilai awal pemain muda tersebut di beli dari Vaso Da Gama Januari 2023 lalu seharga GBP 18 juta. Kepergian Andrey Santos membuka jalan bagi perekrutan pengganti.

Jika Chelsea kembali terjun ke bursa transfer untuk mencari gelandang baru, berikut adalah lima pemain tengah yang paling masuk akal bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Santos di Stamford Bridge.

1. Valentin Barco - Strasbourg

Ada kemungkinan Chelsea melepas Santos karena mereka sudah memiliki sosok baru yang akan segera bergabung. Pemain timnas Argentina, Valentin Barco, diperkirakan akan menjadi pemain ketiga yang pindah dari Strasbourg ke Chelsea.

Barco akan menyusul Mamadou Sarr dan Emmanuel Emegha. Meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub, namun pemain berusia 21 tahun ini telah berpamitan secara terbuka kepada Strasbourg untuk merapat ke London barat.

The Blues sebenarnya sudah mengincar Barco sebelum ia sempat menjajal Liga Inggris saat ia bermain sebagai bek kiri. Namun akhirnya kalah bersaing dengan Brighton & Hove Albion pada tahun 2024 lalu.

Kini, pemain muda serba bisa tersebut telah berkembang disulap menjadi gelandang tengah yang tampaknya ditakdirkan untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Santos di Stamford Bridge.

2. Adam Wharton – Crystal Palace

Gelandang Crystal Palace, Adam Wharton, perlahan mulai tersingkir dari daftar incaran sejumlah klub Liga Inggris. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh nilai jualnya yang diperkirakan berkisar antara GBP 70 hingga 100 juta.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Resmi Jadi Pemain Baru Chelsea, Morgan Rogersa Sebut Tak Sabar Ingin Bermain - Image
Sepak Bola Dunia

Resmi Jadi Pemain Baru Chelsea, Morgan Rogersa Sebut Tak Sabar Ingin Bermain

Rabu, 22 Juli 2026 | 19.19 WIB

Aston Villa Incar Alejandro Garnacho dari Chelsea, Disiapkan Gantikan Morgan Rogers Musim Ini - Image
Sepak Bola Dunia

Aston Villa Incar Alejandro Garnacho dari Chelsea, Disiapkan Gantikan Morgan Rogers Musim Ini

Rabu, 22 Juli 2026 | 17.24 WIB

Baru Sepekan Latih Chelsea, Xabi Alonso Langsung Masukkan Lima Pemain ke Daftar Jual! - Image
Sepak Bola Dunia

Baru Sepekan Latih Chelsea, Xabi Alonso Langsung Masukkan Lima Pemain ke Daftar Jual!

Jumat, 17 Juli 2026 | 19.14 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore