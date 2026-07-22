Al Hilal Salip Manchester United dan Aston Villa, Crysencio Summerville Segera Hijrah ke Liga Arab

JawaPos.com - Langkah Al Hilal di bursa transfer musim panas kembali menjadi sorotan. Klub raksasa Liga Pro Arab Saudi itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan West Ham United untuk merekrut winger asal Belanda Crysencio Summerville.

Nilai transfer yang disepakati disebut mencapai 68 juta poundsterling atau sekitar Rp 1,5 triliun. Kesepakatan tersebut membuat Al Hilal berhasil mengungguli sejumlah klub Eropa yang sebelumnya juga mengincar tanda tangan pemain berusia 24 tahun tersebut.

Sebelum Al Hilal bergerak cepat, Summerville sempat dikaitkan dengan kepindahan ke AS Roma. Selain klub Serie A tersebut, Manchester United dan Aston Villa juga dikabarkan telah memantau situasi sang pemain dan menunjukkan ketertarikan untuk memboyongnya pada bursa transfer musim panas ini.

Namun, tawaran besar dari Al Hilal membuat arah transfer berubah. Laporan terbaru menyebutkan proses kepindahan kini memasuki tahap akhir dengan agenda tes medis yang telah dijadwalkan dalam waktu dekat.

Jika seluruh proses berjalan lancar, Summerville akan menandatangani kontrak jangka panjang bersama klub asal Riyadh tersebut dan menjadi salah satu rekrutan penting Al Hilal untuk menghadapi musim 2026/2027.

Performa Summerville memang cukup menarik perhatian dalam beberapa musim terakhir. Bersama Timnas Belanda, dia tampil dalam empat pertandingan di Piala Dunia 2026 dan ikut membantu timnya melangkah jauh di turnamen tersebut.

Di level klub, Summerville bergabung dengan West Ham dari Leeds United dua tahun lalu. Selama berseragam The Hammers, dia mencatatkan 56 penampilan di semua kompetisi dengan torehan delapan gol dan tujuh assist. Tujuh dari delapan gol tersebut lahir pada musim 2025/2026.

Meski masih memiliki kontrak hingga tiga tahun ke depan, peluang Summerville meninggalkan London semakin terbuka setelah West Ham terdegradasi dari Premier League. Klub kini mulai melakukan restrukturisasi skuad untuk menghadapi musim di Championship.