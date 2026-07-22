FC Porto Resmi Rekrut Hwang In-Beom Pahlawan Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - FC Porto sukses merekrut pahlawan tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia 2026 Hwang In-Beom. Pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut didatangkan dari Feyenoord.

Melalui sosial media, perasaan bahagia dan bangga dirasakan Hwang In-Beom setelah diresmikan menjadi pemain baru FC Porto. Dia siap untuk memberikan segalanya untuk tim asuhan Francesco Farioli.

"Babak baru dimulai sekarang! Dengan rasa bahagia dan bangga yang luar biasa, saya menjadi bagian dari keluarga FC Porto. Saya siap memberikan segalanya untuk simbol ini dan untuk semua penggemar FC Porto. Saya tak sabar untuk turun ke lapangan dan merasakan energi Sang Naga," tulis Hwang In-Beom di Instagram, Selasa (21/7).

Gelandang 29 tahun tersebut ingin masyarakat Korea Selatan datang langsung ke Porto untuk mendukungnya. In-Beom bakal berusaha untuk menampilkan performa terbaiknya.

"Saya sangat senang bisa datang ke Porto, klub besar dan kota yang indah. Karena ini adalah kota yang dicintai oleh penggemar Korea, saya akan melakukan yang terbaik untuk menampilkan performa yang hebat agar kalian semua mau datang jauh-jauh ke stadion saat berada di sini! Mohon berikan banyak dukungan kepada klub FC Porto dan saya," ucap pesan Hwang In-Beom.

Di FC Porto, In-Beom sudah dikontrak hingga 30 Juni 2029. Dia juga memakai nomor punggung 16 selama bermain di depan publik di Estadio do Dragao.

Performa apik bersama Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026 Permainan Hwang In-Beom bersama timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026 sangat gemilang. Dia selalu menjadi starter dalam tiga pertandingan, meski timnya gagal lolos ke babak 32 besar.

Bahkan, Hwang In-Beom menjadi pahlawan bagi timnas Korea Selatan saat menang menghadapi Republik Ceko. Saat itu, pemain kelahiran Daejeon tersebut mencetak satu gol penyama kedudukan dan memberikan assist untuk gol Oh Hyeon-gyu.