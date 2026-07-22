Aksi Yeremy Pino Cium Unai Simon saat Parade Juara Piala Dunia 2026 Langsung Viral di Media Sosial

JawaPos.com - Euforia keberhasilan Timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak momen berkesan. Di antara kemeriahan parade kemenangan yang berlangsung di Madrid, aksi Yeremy Pino dan Unai Simon justru menjadi salah satu momen yang paling banyak dibicarakan publik.

Keduanya mencuri perhatian ketika berada di atas bus terbuka yang mengarak skuad La Roja mengelilingi ibu kota Spanyol. Dalam suasana penuh kegembiraan, Yeremy Pino tampak menggoda rekannya, Unai Simon, dengan mengajak melakukan ciuman kecil.

Tak lama berselang, pemain Crystal Palace itu memberikan kecupan singkat di bibir kiper Athletic Club tersebut. Momen spontan itu terekam kamera dan dalam hitungan jam langsung menyebar luas di berbagai platform media sosial.

Usai melakukan aksinya, Yeremy Pino terlihat menoleh ke arah kamera dengan ekspresi terkejut sambil tersenyum. Reaksi tersebut membuat banyak suporter yang menyaksikan parade ikut tertawa dan menjadikan video itu sebagai salah satu cuplikan paling viral dari pesta juara Spanyol.

Sementara itu, Unai Simón tampak menikmati seluruh rangkaian perayaan. Penjaga gawang berusia 29 tahun itu bahkan mengenakan txapela berwarna merah dengan logo Athletic Club sebagai bentuk penghormatan kepada klub yang telah membesarkan namanya.

Di luar momen tersebut, parade juara Timnas Spanyol berlangsung sangat meriah. Menurut data Delegasi Pemerintah Spanyol yang dikutip kantor berita EFE, sekitar dua juta orang memadati jalan-jalan utama Madrid untuk menyambut kepulangan para pemain yang sukses membawa pulang trofi Piala Dunia 2026.

Perjalanan skuad Spanyol dimulai dari Bandara Adolfo Suárez Madrid-Barajas setelah tiba dari Amerika Utara. Kapten tim Rodri Hernández menjadi pemain pertama yang turun dari pesawat sambil membawa trofi Piala Dunia yang berhasil mereka menangkan.

Rombongan kemudian melanjutkan agenda resmi dengan bertemu Raja Felipe VI di Istana Zarzuela. Dalam kesempatan tersebut, Raja Spanyol menyampaikan apresiasi atas perjuangan para pemain yang dinilai berhasil mengharumkan nama negara di pentas sepak bola dunia.