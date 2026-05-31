Pep Guardiola Incar Kursi Pelatih Inggris Usai Mengakhiri Era Panjang dengan Manchester City

JawaPos.com – Pelatih asal Catalan, Pep Guardiola, dikabarkan memiliki keinginan besar untuk melatih tim nasional Inggris setelah mengakhiri perjalanannya bersama Manchester City.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (30/5), Setelah menutup era panjang yang dipenuhi gelar dan prestasi di Stadion Etihad, masa depan Guardiola mulai menjadi bahan pembicaraan luas. Sejumlah laporan menyebut Inggris menjadi tujuan yang paling diinginkan pelatih berusia 55 tahun tersebut.

Spekulasi mengenai kemungkinan Guardiola menangani tim nasional sebenarnya telah berkembang sejak beberapa tahun terakhir.

Setelah sukses melatih Barcelona, Bayern Munchen, dan Manchester City, posisi pelatih tim nasional dianggap sebagai tantangan logis berikutnya dalam kariernya. Guardiola disebut tertarik menjajal pengalaman baru di level sepak bola internasional.

Laporan Daily Mail menyebut Guardiola secara pribadi telah mengungkapkan kepada orang-orang terdekatnya bahwa ia ingin memimpin tim nasional Inggris. Jurnalis Jack Gaughan juga menyatakan bahwa Guardiola disebut tidak terlalu tertarik kembali menangani klub dalam waktu dekat.

Keinginan untuk melatih Inggris dinilai menjadi salah satu rencana yang serius dipertimbangkan sang pelatih.

Saat ini, kursi pelatih tim nasional Inggris masih ditempati Thomas Tuchel. Namun, masa depan pelatih asal Jerman tersebut disebut bergantung pada performa Inggris di Piala Dunia mendatang.

Apabila hasil tim tidak memuaskan, nama Guardiola diperkirakan akan menjadi salah satu kandidat kuat pengganti.

Pengalaman panjang Guardiola di sepak bola Inggris selama satu dekade bersama Manchester City dinilai menjadi nilai tambah besar. Selain memiliki reputasi internasional, Guardiola juga memahami karakter kompetisi dan pemain Inggris secara mendalam.