UEFA Siapkan Kompensasi Rekor bagi Klub yang Melepas Pemain Internasional untuk EURO 2028

JawaPos.com – UEFA mengumumkan peningkatan kompensasi finansial bagi klub yang melepas pemainnya untuk memperkuat tim nasional dalam siklus UEFA EURO 2028.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7), Badan sepak bola Eropa itu akan mendistribusikan dana sebesar EUR 244 juta atau sekitar Rp4,64 triliun. Kebijakan tersebut merupakan nilai kompensasi tertinggi yang pernah diberikan UEFA kepada klub peserta.

Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama jangka panjang antara UEFA dan Asosiasi Klub Eropa (ECA).

Dari total anggaran, sebesar EUR 104 juta atau sekitar Rp1,98 triliun akan dialokasikan kepada klub yang menyumbangkan pemain untuk UEFA Nations League dan babak kualifikasi EURO 2028.

Berdasarkan proyeksi UEFA, klub akan menerima sekitar EUR 3.845 atau sekitar Rp73 juta per pemain setiap hari selama kalender pertandingan internasional resmi.

Sementara itu, dana sebesar EUR 140 juta atau sekitar Rp2,66 triliun disiapkan bagi klub yang pemainnya tampil pada putaran final Euro 2028 di Inggris Raya dan Irlandia.

Klub kategori tertinggi diperkirakan memperoleh sekitar EUR 10.200 atau sekitar Rp194 juta per pemain per hari, sedangkan klub divisi kedua menerima sekitar Rp129 juta dan divisi ketiga sekitar Rp65 juta per pemain per hari. Besaran kompensasi akan disesuaikan dengan klasifikasi klub dalam skema yang ditetapkan UEFA.

Klub-klub besar seperti Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter Milan, dan Arsenal diperkirakan menjadi penerima manfaat terbesar karena memiliki banyak pemain internasional.

Nilai kompensasi UEFA tersebut juga melampaui skema Program Manfaat Klub FIFA untuk Piala Dunia 2026, yang menyediakan total EUR 305 juta atau sekitar Rp5,80 triliun dengan tarif tetap sekitar EUR 4.200 atau sekitar Rp80 juta per pemain per hari.