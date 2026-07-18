Transfer Mohamed Salah ke Beşiktaş Semakin Dekat Usai Kedua Pihak Menyepakati Aspek Finansial

JawaPos.com – Besiktas dilaporkan telah mencapai kesepakatan finansial dengan Mohamed Salah untuk merealisasikan kepindahan sang pemain pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7), Kesepakatan tersebut membuat peluang Salah bergabung dengan klub asal Turki itu semakin terbuka.

Meski demikian, proses transfer belum dapat diselesaikan karena masih terdapat beberapa detail yang harus dirampungkan.

Negosiasi saat ini masih berfokus pada pembahasan hak citra dan durasi kontrak Mohamed Salah. Kedua aspek tersebut menjadi syarat utama sebelum kesepakatan dapat diumumkan secara resmi. Selama pembahasan masih berlangsung, status transfer penyerang asal Mesir itu belum dapat dipastikan.

Salah baru saja mengakhiri perjalanan kariernya bersama Liverpool setelah membela klub tersebut selama sembilan musim. Selama berada di Anfield, ia berhasil mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi, termasuk Liga Champions UEFA, Liga Inggris, dan Piala Dunia Antarklub FIFA.

Penampilan Salah juga menjadikannya sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah modern Liverpool.

Apabila seluruh proses negosiasi berhasil diselesaikan, Salah akan memulai babak baru dalam karier profesionalnya bersama Beşiktaş. Pemain berusia 34 tahun itu sebelumnya juga pernah memperkuat Chelsea, Fiorentina, dan AS Roma sebelum bersinar bersama Liverpool.