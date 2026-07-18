Transfer Mohamed Salah ke Beşiktaş Semakin Dekat Usai Kedua Pihak Menyepakati Aspek Finansial

Mohamed Salah (Bein Sports)
JawaPos.com – Besiktas dilaporkan telah mencapai kesepakatan finansial dengan Mohamed Salah untuk merealisasikan kepindahan sang pemain pada bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7), Kesepakatan tersebut membuat peluang Salah bergabung dengan klub asal Turki itu semakin terbuka.
Meski demikian, proses transfer belum dapat diselesaikan karena masih terdapat beberapa detail yang harus dirampungkan.
Negosiasi saat ini masih berfokus pada pembahasan hak citra dan durasi kontrak Mohamed Salah. Kedua aspek tersebut menjadi syarat utama sebelum kesepakatan dapat diumumkan secara resmi. Selama pembahasan masih berlangsung, status transfer penyerang asal Mesir itu belum dapat dipastikan.
Salah baru saja mengakhiri perjalanan kariernya bersama Liverpool setelah membela klub tersebut selama sembilan musim. Selama berada di Anfield, ia berhasil mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi, termasuk Liga Champions UEFA, Liga Inggris, dan Piala Dunia Antarklub FIFA.
Penampilan Salah juga menjadikannya sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah modern Liverpool.
Apabila seluruh proses negosiasi berhasil diselesaikan, Salah akan memulai babak baru dalam karier profesionalnya bersama Beşiktaş. Pemain berusia 34 tahun itu sebelumnya juga pernah memperkuat Chelsea, Fiorentina, dan AS Roma sebelum bersinar bersama Liverpool.
Kepindahan ke Liga Turki berpotensi menjadi tantangan baru dalam perjalanan panjang kariernya di sepak bola Eropa.
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara