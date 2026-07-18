Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 19 Juli 2026 | 00.06 WIB

Transfer Mohamed Salah ke Beşiktaş Semakin Dekat Usai Kedua Pihak Menyepakati Aspek Finansial

Mohamed Salah (Bein Sports) - Image

Mohamed Salah (Bein Sports)

JawaPos.com – Besiktas dilaporkan telah mencapai kesepakatan finansial dengan Mohamed Salah untuk merealisasikan kepindahan sang pemain pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7), Kesepakatan tersebut membuat peluang Salah bergabung dengan klub asal Turki itu semakin terbuka.

Meski demikian, proses transfer belum dapat diselesaikan karena masih terdapat beberapa detail yang harus dirampungkan.

Negosiasi saat ini masih berfokus pada pembahasan hak citra dan durasi kontrak Mohamed Salah. Kedua aspek tersebut menjadi syarat utama sebelum kesepakatan dapat diumumkan secara resmi. Selama pembahasan masih berlangsung, status transfer penyerang asal Mesir itu belum dapat dipastikan.

Salah baru saja mengakhiri perjalanan kariernya bersama Liverpool setelah membela klub tersebut selama sembilan musim. Selama berada di Anfield, ia berhasil mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi, termasuk Liga Champions UEFA, Liga Inggris, dan Piala Dunia Antarklub FIFA.

Penampilan Salah juga menjadikannya sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah modern Liverpool.

Apabila seluruh proses negosiasi berhasil diselesaikan, Salah akan memulai babak baru dalam karier profesionalnya bersama Beşiktaş. Pemain berusia 34 tahun itu sebelumnya juga pernah memperkuat Chelsea, Fiorentina, dan AS Roma sebelum bersinar bersama Liverpool.

Kepindahan ke Liga Turki berpotensi menjadi tantangan baru dalam perjalanan panjang kariernya di sepak bola Eropa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Tumbang dari Argentina, Mohamed Salah Merasa Mesir Dirugikan Wasit - Image
Piala Dunia 2026

Tumbang dari Argentina, Mohamed Salah Merasa Mesir Dirugikan Wasit

Rabu, 8 Juli 2026 | 23.53 WIB

Ketika Pakar VAR Bersuara: Keputusan Wasit Rampok Perjuangan Mesir di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Ketika Pakar VAR Bersuara: Keputusan Wasit Rampok Perjuangan Mesir di Piala Dunia 2026

Rabu, 8 Juli 2026 | 16.46 WIB

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Selasa, 7 Juli 2026 | 16.57 WIB

Terpopuler

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
1

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

2

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

3

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

4

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

5

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

8

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

9

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

10

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore