Usai Era Peter Cklamovski, Malaysia Resmi Datangkan Tan Cheng Hoe Sebagai Pelatih

Federasi Sepak Bola Malaysia resmi menunjuk Tan Cheng Hoe sebagai pelatih Timnas Malaysia. (Istimewa)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) resmi menunjuk Tan Cheng Hoe sebagai pelatih interim Timnas Malaysia. Keputusan ini diambil setelah berakhirnya masa kerja pelatih asal Australia, Peter Cklamovski, yang sebelumnya menangani Harimau Malaya.
Penunjukan Tan Cheng Hoe menjadi langkah cepat FAM untuk menjaga stabilitas tim nasional di tengah agenda kompetisi yang padat. Sosok berusia 58 tahun itu bukan nama baru bagi sepak bola Malaysia.
Sebelum dipercaya sebagai pelatih interim, dia menjabat sebagai Direktur Teknik FAM dan terlibat dalam pengembangan program sepak bola nasional. Kembalinya Tan Cheng Hoe ke kursi pelatih mendapat perhatian besar dari publik Malaysia.
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Tan Cheng Hoe pernah menangani Timnas Malaysia pada periode 2018 hingga 2022. Dia menjadi salah satu pelatih lokal dengan pengalaman paling lengkap dalam satu dekade terakhir.
Dalam karir kepelatihannya, Tan Cheng Hoe dikenal sebagai figur yang memiliki pemahaman mendalam terhadap karakter pemain Malaysia. Sebelum menjadi pelatih kepala tim nasional, dia menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai asisten pelatih di berbagai kelompok usia, mulai dari Malaysia U-19, Harimau Muda, hingga tim senior.
Prestasi terbaiknya bersama Timnas Malaysia terjadi pada Piala AFF 2018. Saat itu, Harimau Malaya berhasil melaju hingga partai final sebelum akhirnya harus puas menjadi runner-up.
Meski gagal meraih gelar juara, pencapaian tersebut dianggap sebagai salah satu momen kebangkitan sepak bola Malaysia di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya sukses di level tim nasional, Tan Cheng Hoe juga memiliki rekam jejak yang cukup baik di level klub.
Saat menangani Kedah, dia berhasil membawa tim tersebut menjuarai Malaysia Premier League 2015 dan Malaysia Cup 2016. Berkat pencapaiannya itu, dia sempat dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik dalam ajang FAM Football Awards.
Setelah meninggalkan Timnas Malaysia pada 2022, Tan Cheng Hoe melanjutkan kariernya bersama Selangor FC. Dia kemudian sempat melatih klub Thailand, Police Tero FC, sebelum kembali ke lingkungan FAM sebagai Direktur Teknik pada 2025.
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