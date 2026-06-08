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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 9 Juni 2026 | 03.02 WIB

Liga Singapura Buka Lowongan Pemain, Gaji Rp120 Juta per Bulan Jadi Sorotan Netizen Asia Tenggara

Ilustrasi sepak bola profesional. Liga Singapura buka kesempatan bagi pemain sepak bola dari berbagai negara untuk bergabung dalam kompetisi Singapore Premier League. (Istimewa) - Image

Ilustrasi sepak bola profesional. Liga Singapura buka kesempatan bagi pemain sepak bola dari berbagai negara untuk bergabung dalam kompetisi Singapore Premier League. (Istimewa)

JawaPos.com - Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan kabar mengenai kompetisi sepak bola profesional di Asia Tenggara. Liga Singapura yang dikenal sebagai Singapore Premier League membuka kesempatan bagi pemain sepak bola dari berbagai negara untuk bergabung dalam kompetisi mereka.

Dalam laporan yang beredar di media sosial, liga tersebut dikabarkan mencari pemain untuk berbagai posisi, mulai dari bek, gelandang, hingga penyerang. Yang membuat kabar lowongan pemain ini semakin menarik perhatian adalah kisaran gaji yang ditawarkan, yakni 7.000 hingga 9.000 dolar AS per bulan atau setara kurang lebih Rp120 juta.

Selain gaji yang cukup besar untuk ukuran liga di Asia Tenggara, kabar yang beredar juga menyebutkan bahwa pihak liga menyediakan fasilitas tambahan. Seperti visa kerja, akomodasi, hingga biaya perjalanan bagi pemain yang direkrut.

Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pesepak bola yang ingin mencoba karir di luar negeri. Singapore Premier League saat ini hanya diikuti delapan klub dan tidak menerapkan sistem degradasi seperti liga-liga pada umumnya.

Format kompetisi ini membuat setiap musim berjalan dengan struktur yang relatif stabil, tanpa ancaman turun kasta bagi klub peserta. Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari otoritas liga terkait detail rekrutmen pemain yang ramai diperbincangkan tersebut.

Informasi yang beredar masih bersumber dari unggahan viral di media sosial yang kemudian menyebar luas dan memicu diskusi di kalangan penggemar sepak bola Asia. Sejumlah warganet menilai kabar ini sebagai peluang menarik bagi pemain-pemain dari liga berkembang, termasuk Asia Tenggara.

Namun sebagian lainnya mengingatkan agar informasi semacam ini tetap diverifikasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. 

Terlepas dari kebenaran detail lowongan tersebut, kabar ini kembali menunjukkan bahwa sepak bola Asia terus berkembang dan semakin terbuka terhadap pemain asing. Jika benar adanya, hal ini bisa menjadi langkah besar bagi pemain yang ingin meniti karir profesional di level internasional dengan fasilitas yang lebih menjanjikan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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