Gawat Kondisi Lionel Messi Jelang Piala Dunia 2026! Alami Peradangan Hamstring dan Latihan Terpisah

JawaPos.com - Kondisi fisik Lionel Messi menjadi perhatian utama Timnas Argentina menjelang dimulainya Piala Dunia 2026. Sang kapten diketahui menjalani program latihan terpisah saat sesi latihan perdana Albiceleste di Kansas, Amerika Serikat.

Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Staf pelatih Argentina menyiapkan program khusus untuk Lionel Messi guna memastikan pemain berusia 38 tahun itu berada dalam kondisi terbaik saat memasuki pertandingan resmi di turnamen paling bergengsi dunia tersebut.

Berdasar laporan dari lingkungan tim, Lionel Messi saat ini mengalami peradangan ringan pada hamstring kiri. Masalah tersebut disebut berkaitan dengan kelelahan akibat tingginya beban fisik yang dijalani dalam beberapa pekan terakhir bersama klub dan tim nasional.

Meski tidak tergolong cedera serius, kondisi tersebut membuat tim medis Argentina memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Fokus utama saat ini adalah mengurangi risiko cedera yang lebih berat sekaligus mempercepat proses pemulihan agar Messi siap tampil saat dibutuhkan.

Karena alasan itu, peraih delapan Ballon d'Or tersebut hampir dipastikan tidak akan ambil bagian dalam laga uji coba melawan Honduras. Peluang Messi tampil sejak menit awal praktis tertutup, meskipun masih ada kemungkinan kecil namanya masuk dalam daftar pemain cadangan.

Keputusan akhir mengenai keterlibatan Messi dalam pertandingan tersebut akan ditentukan berdasar hasil evaluasi tim medis dalam beberapa hari ke depan. Argentina tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan kondisi pemain yang menjadi salah satu sosok terpenting dalam skuad.

Sementara itu, peluang Messi tampil saat menghadapi Iceland masih terbuka. Namun semuanya bergantung pada perkembangan pemulihan hamstring kirinya.

Jika respons tubuhnya berjalan sesuai harapan dan tidak ada keluhan tambahan, sang kapten berpotensi mendapatkan menit bermain untuk mengembalikan ritme pertandingan.