Florentino Perez Tegaskan Vinicius Junior Tidak Akan Tinggalkan Real Madrid

Vinicius Junior (Bein Sports)
JawaPos.com - Rumor mengenai masa depan Vinicius Junior akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Florentino Perez. Presiden Real Madrid itu menegaskan bahwa pemain asal Brasil tersebut masih menjadi bagian penting dari proyek klub dan tidak akan meninggalkan Santiago Bernabeu dalam waktu dekat.
Pernyataan Perez sekaligus meredam berbagai spekulasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir terkait kemungkinan hengkangnya Vinicius pada bursa transfer musim panas.
Meski Real Madrid tengah bersiap melakukan perombakan skuad setelah dua musim tanpa trofi besar, nama Vinicius dipastikan tidak masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas.
Baca Juga:Analisis Kekuatan Oman: Cuma Menang 1 Kali dari 10 Laga, Timnas Indonesia Punya Peluang Besar!
Sejak bergabung dengan Real Madrid, Vinicius berkembang menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Eropa.
Pemain berusia 25 tahun itu memainkan peran penting dalam keberhasilan Los Blancos meraih dua gelar Liga Champions dalam rentang 2021 hingga 2024.
Musim ini pun kontribusinya tetap impresif. Vinicius mencatatkan 21 gol dan 11 assist di semua kompetisi, sebuah catatan yang menunjukkan bahwa kualitasnya masih sangat dibutuhkan tim.
Karena itu, melansir The Standard, Perez menegaskan bahwa Real Madrid tidak memiliki rencana untuk berpisah dengan sang winger.
“Vini adalah salah satu pemain terbaik di dunia dan dia sangat senang menjadi pemain Madrid,” jelas Perez.
“Dia berperan penting dalam memenangkan dua Piala Eropa terakhir dan kontraknya tinggal satu tahun lagi.”
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar
7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo
Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan