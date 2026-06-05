Florentino Perez Tegaskan Vinicius Junior Tidak Akan Tinggalkan Real Madrid

JawaPos.com - Rumor mengenai masa depan Vinicius Junior akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Florentino Perez. Presiden Real Madrid itu menegaskan bahwa pemain asal Brasil tersebut masih menjadi bagian penting dari proyek klub dan tidak akan meninggalkan Santiago Bernabeu dalam waktu dekat.

Pernyataan Perez sekaligus meredam berbagai spekulasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir terkait kemungkinan hengkangnya Vinicius pada bursa transfer musim panas.

Meski Real Madrid tengah bersiap melakukan perombakan skuad setelah dua musim tanpa trofi besar, nama Vinicius dipastikan tidak masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas.

Vinicius Tetap Jadi Pilar Utama Madrid Sejak bergabung dengan Real Madrid, Vinicius berkembang menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Eropa.

Pemain berusia 25 tahun itu memainkan peran penting dalam keberhasilan Los Blancos meraih dua gelar Liga Champions dalam rentang 2021 hingga 2024.

Musim ini pun kontribusinya tetap impresif. Vinicius mencatatkan 21 gol dan 11 assist di semua kompetisi, sebuah catatan yang menunjukkan bahwa kualitasnya masih sangat dibutuhkan tim.

Karena itu, melansir The Standard, Perez menegaskan bahwa Real Madrid tidak memiliki rencana untuk berpisah dengan sang winger.

“Vini adalah salah satu pemain terbaik di dunia dan dia sangat senang menjadi pemain Madrid,” jelas Perez.