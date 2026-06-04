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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 5 Juni 2026 | 05.22 WIB

Dani van den Heuvel Tinggalkan Club Brugge, Kiper Keturunan Indonesia Cari Menit Bermain

Dani van den Heuvel mencari petualangan baru selepas meninggalkan Club Brugge. (istimewa) - Image

Dani van den Heuvel mencari petualangan baru selepas meninggalkan Club Brugge. (istimewa)

JawaPos.com - Kiper muda berdarah Indonesia-Belanda, Dani van den Heuvel, resmi berpisah dengan Club Brugge setelah kontraknya berakhir pada musim panas 2026.

Keputusan tersebut diumumkan klub asal Belgia itu melalui daftar pemain yang tidak lagi menjadi bagian skuad untuk musim depan.

Dani memilih tidak memperpanjang masa baktinya bersama Club Brugge karena ingin mendapatkan kesempatan bermain yang lebih konsisten sebagai kiper utama.

Di usia yang baru menginjak 23 tahun, ia merasa membutuhkan klub yang mampu memberikan menit bermain reguler demi melanjutkan perkembangan kariernya.

Keputusan tersebut cukup masuk akal mengingat seorang penjaga gawang membutuhkan jam terbang yang tinggi untuk terus berkembang. Meski berada di salah satu klub terbesar Belgia, peluang tampil secara reguler masih menjadi tantangan tersendiri bagi Dani.

Sepanjang musim 2025/2026, Dani mencatatkan 10 penampilan bersama tim utama Club Brugge di kompetisi domestik.

Selain itu, ia juga sempat merasakan atmosfer kompetisi tertinggi Eropa saat tampil satu kali di ajang Liga Champions, termasuk ketika menghadapi Arsenal.

Musim tersebut menjadi periode penting dalam perjalanan kariernya. Setelah sebelumnya menimba ilmu di akademi Ajax dan Leeds United, Dani akhirnya mendapatkan kesempatan bermain di level senior bersama Club Brugge. Pengalaman tersebut menjadi modal berharga untuk melangkah ke tantangan berikutnya.

Lahir di Delft, Belanda, pada 28 Mei 2003, Dani memiliki tinggi badan 1,88 meter dan dikenal sebagai kiper yang cukup kuat dalam duel udara serta memiliki distribusi bola yang baik. Ia juga pernah memperkuat berbagai kelompok usia Timnas Belanda mulai dari U-15 hingga U-21.

Editor: Edi Yulianto
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