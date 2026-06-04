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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 4 Juni 2026 | 18.56 WIB

Air Mata Pemain Tumpah Saat Bertemu Kim Jong-un, Juara Asia Naegohyang Women’s FC Disambut Bak Pahlawan di Korea Utara

Kim Jong-un menyambut pemain Naegohyang Women’s FC di Pyongyang setelah klub Korea Utara itu menjuarai AFC Women’s Champions League 2026. (Instagram CCTV Asia Pacific) - Image

Kim Jong-un menyambut pemain Naegohyang Women’s FC di Pyongyang setelah klub Korea Utara itu menjuarai AFC Women’s Champions League 2026. (Instagram CCTV Asia Pacific)

JawaPos.com — Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menemui para pemain Naegohyang Women’s FC di Pyongyang setelah klub tersebut mencetak sejarah dengan menjuarai AFC Women’s Champions League 2026. Keberhasilan tim putri Korea Utara itu menjadi sorotan karena mereka menjadi klub pertama dari negaranya yang meraih gelar tertinggi sepak bola perempuan Asia sekaligus mengamankan tiket ke FIFA Women’s Champions Cup tahun depan.

Momen pertemuan itu berlangsung penuh emosi. Para pemain terlihat menangis haru, melompat kegirangan, dan berpose bersama Kim Jong-un yang turut memberikan ucapan selamat atas pencapaian bersejarah tersebut.

Bagaimana Naegohyang Women’s FC Mencetak Sejarah di Asia?

Naegohyang Women’s FC mengukir sejarah pada 23 Mei 2026 setelah mengalahkan Tokyo Verdy Beleza asal Jepang dengan skor 1-0 di partai final AFC Women’s Champions League.

Kemenangan itu menjadikan mereka klub Korea Utara pertama yang berhasil mengangkat trofi kompetisi antarklub putri paling bergengsi di Asia.

Prestasi tersebut memiliki arti besar bagi sepak bola Korea Utara.

Selain membawa pulang gelar juara, keberhasilan itu juga memastikan Naegohyang Women’s FC lolos ke FIFA Women’s Champions Cup yang akan digelar tahun depan.

Perjalanan menuju gelar juara tidak berlangsung mudah. Naegohyang harus melewati babak semifinal dan final dengan hasil positif sebelum akhirnya berdiri di podium tertinggi sepak bola putri Asia.

Keberhasilan itu mendapat perhatian luas di dalam negeri. Media pemerintah Korea Utara menempatkan pencapaian tersebut sebagai salah satu prestasi olahraga paling membanggakan dalam beberapa tahun terakhir.

Mengapa Pertemuan dengan Kim Jong-un Menjadi Sorotan?

Kim Jong-un secara langsung menyambut para pemain di Pyongyang beberapa hari setelah keberhasilan mereka menjuarai Asia.

Editor: Banu Adikara
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