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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Rabu, 3 Juni 2026 | 17.19 WIB

Jadwal Bola Malam Ini Pra Piala Dunia dan FIFA Matchday, Siaran Langsung, dan Live Streaming

Timnas Belanda. (X.com/@OnsOranje)&nbsp; - Image

Timnas Belanda. (X.com/@OnsOranje)&nbsp;

JawaPos.com - Jadwal bola malam ini akan menyajikan laga dari persiapan tim menuju Piala Dunia dan FIFA Match Day bulan Juni 2026. Sejumlah pertandingan menarik bakal tersaji dan dapat disaksikan melalui siaran langsung TV nasional.

Timnas putri Indonesia akan menantang Singapura pada FIFA Women's Match Day di Stadion Arcamanik, Bandung, Jawa Barat. Digelar tanpa penonton, pertandingan ini tetap dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar.

Sementara itu dari persiapan tim menuju Piala Dunia 2026, Belanda akan menantang sesama Aljazair di Stadion Feijenoord De Kuip, Rotterdam. Kedua tim sama-sama sedang mempersiapkan taktik dan tim untuk tampil apik di turnamen akbar empat tahunan tersebut.

Pelatih Belanda Ronald Koeman membawa nama-nama terbaiknya untuk Piala Dunia 2026 seperti kapten tim Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, hingga top skor sepanjang masa De Oranje, Memphis Depay.

Belanda sendiri tergabung di grup yang relatif mudah bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Sedangkan Aljazair berada di grup J yang berisikan juara bertahan Argentina, kuda hitam Austria, dan debutan dari Asia Yordania.

Sementara itu negara empat kali juara dunia Italia juga akan melakoni laga persahabatan FIFA Matchday melawan Luksemburg di Stade de Luxembourg. Gli Azzurri tak membawa para pemain terbaik dan memilih memasukkan para pemain muda sebagai regenerasi skuad. Praktis hanya Gianluigi Donnarumma pemain berusia di atas 26 tahun yang dibawa pelatih interima, Silvio Baldini.

Jadwal Bola Malam Ini

Rabu, 3 Juni 2026

19.00 WIB: Timnas Putri Indonesia vs Singapura (Live Indosiar dan Live Streaming Vidio)

Kamis, 4 Juni 2026

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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