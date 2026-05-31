Berapa Banyak Uang yang Dihasilkan Setiap Tim Liga Champions 2025/2026?

JawaPos.com - Liga Champions memberikan kesempatan bagi 36 tim – mulai dari juara bertahan Paris Saint-Germain hingga Eintracht Frankfurt dan tim kecil Qarabag – untuk dinobatkan sebagai juara benua. Namun, bagi banyak tim, kesempatan ini digunakan sebagai cara untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin sebelum mereka tersingkir dari kompetisi.

Ada berbagai cara pendapatan yang bisa ditawarkan saat bermain di kompetisi papan atas Eropa, apalagi lebih dari GBP 2,1 miliar didistribusikan di antara klub-klub, yang memperhitungkan 'biaya awal' sebesar GBP 16,2 juta untuk semua klub. Jumlah tetap terkait dengan kinerja tim peserta juga bisa didapatkan, sementara pembayaran hak siar TV juga termasuk dalam apa yang dapat dikantongi klub.

Football365 telah memberikan perkiraan rincian berapa banyak uang hadiah yang diperoleh setiap tim dari bermain di Liga Champions musim ini. Perlu dicatat: itu belum termasuk pendapatan pertandingan dan faktor-faktor lainnya.

36. Kairat Almaty – GBP 18,43 juta (Rp 441,4 miliar) Salah satu tim dengan peringkat terendah di kompetisi ini, Kairat Almaty – yang bermain di Liga Utama Kazakhstan – gagal melakukan keajaiban seperti Leicester City karena mereka adalah tim pertama yang secara matematis tidak dapat lolos dari fase liga. Meskipun tidak memenangkan satu pun dari delapan pertandingan fase liga mereka, mereka menghasilkan banyak uang dan angka tersebut mencapai GBP 18,43 juta.

​​​35. Pafos – GBP 26,13 juta (Rp 625,8 miliar) Penambahan mantan bek Arsenal dan Chelsea, David Luiz, selama musim panas memberikan pengalaman dan pengetahuan di lini belakang bagi tim papan atas Siprus, Pafos. Sayangnya, mereka tidak memiliki daya serang yang cukup di lini depan. Dari delapan pertandingan, mereka meraih dua kemenangan, termasuk kemenangan 4-1 atas Slavia Prague di hari terakhir. Terlepas dari tersingkirnya mereka di kesempatan pertama, mereka memperoleh GBP 26,13 juta.

34. Slavia Prague – GBP 26,26 juta (Rp 628,9 miliar) Tim dari ibu kota Ceko, Slavia Prague, tahu bagaimana membuat banyak kebisingan di malam-malam Eropa. Tidak banyak yang melakukannya lebih baik daripada para pendukung Fortuna Arena, meskipun hasil imbang pembuka mereka dengan Bodo/Glimt meredam suasana. Keadaan tidak banyak membaik saat mereka tersingkir dari Eropa setelah fase liga yang berat, tetapi mereka tetap mengantongi GBP 26,26 juta atas usaha mereka.

33. Union Saint-Gilloise – GBP 28,15 juta (Rp 674,1 miliar) Union Saint-Gilliose, tim dari liga utama Belgia, memperoleh GBP 28,15 juta atas keterlibatan mereka di Liga Champions musim ini. Meskipun mencatatkan kemenangan impresif atas PSV dan Atalanta, mereka hanya mampu mengumpulkan total sembilan poin dan tersingkir dari fase liga karena selisih gol.

32. Qarabag – GBP 30,89 juta (Rp Rp 739,7 miliar) Qarabag, yang mengejutkan banyak orang dengan lolos dari fase liga dan melaju ke babak play-off, memperoleh GBP 30,89 juta dari kampanye mereka di kompetisi Eropa musim 2025/2026. Luar biasanya, mereka memulai dengan kemenangan 3-2 atas Benfica dan kemudian mengalahkan Copenhagen 2-0, tetapi kekalahan 6-0 dari Liverpool membuat segalanya kembali ke perspektif yang lebih realistis untuk ke depannya. Mereka kemudian dihancurkan 9-3 oleh Newcastle United di babak play-off.