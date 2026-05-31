Setyo Adi Nugroho
Minggu, 31 Mei 2026 | 20.24 WIB

Gabriel Jesus Ingin Bertahan Bersama Arsenal di Tengah Spekulasi Masa Depannya

Gabriel Jesus (Instagram @dejesusoficial)

JawaPos.com – Penyerang Arsenal, Gabriel Jesus, dikabarkan ingin tetap bertahan di klub meskipun rumor mengenai kemungkinan penjualannya terus berkembang.

Dilansir dari laman ESPN pada Sabtu (30/5), Pemain asal Brasil itu memprioritaskan untuk menyelesaikan kontraknya bersama Arsenal yang masih berlaku hingga Juni 2027. Keinginan tersebut menunjukkan komitmen Gabriel Jesus terhadap masa depannya di Stadion Emirates.

Meski demikian, Gabriel Jesus disebut tidak sepenuhnya menutup peluang untuk bergabung dengan klub Liga Primer Inggris lainnya.

Opsi tersebut dipertimbangkan apabila dirinya kesulitan memperoleh waktu bermain reguler bersama Arsenal pada musim mendatang. Namun, bertahan bersama The Gunners tetap menjadi pilihan utama sang pemain saat ini.

Gabriel Jesus diketahui baru kembali bermain pada Desember setelah absen selama 11 bulan akibat cedera ligamen anterior cruciatum atau ACL. Sejak kembali merumput, ia telah mencetak enam gol dari total 27 penampilan bersama Arsenal.

Performa tersebut menjadi bagian dari upaya pemain berusia 29 tahun itu untuk kembali ke kondisi terbaiknya.

Di sisi lain, Gabriel Jesus beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk suatu hari kembali ke klub masa kecilnya, Palmeiras.

Klub asal Brasil tersebut merupakan tim yang ditinggalkannya pada 2017 sebelum bergabung dengan Manchester City. Namun, peluang untuk tetap berkarier di Inggris masih dianggap lebih realistis dalam waktu dekat.

Bertahan di Liga Primer juga memberikan keuntungan tersendiri bagi Gabriel Jesus dari sisi pencapaian individu. Ia hanya membutuhkan empat gol lagi untuk melampaui rekor Roberto Firmino sebagai pencetak gol terbanyak asal Brasil dalam sejarah kompetisi tersebut.

Selain itu, keberadaannya di Inggris juga membuka peluang memperoleh kewarganegaraan Inggris pada akhir tahun ini.

