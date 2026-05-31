Jago Bahasa Spanyol, Anthony Gordon Yakin Akan ke Barcelona sejak Kecil

JawaPos.com - Barcelona resmi memperkenalkan penyerang asal Inggris Anthony Gordon sebagai pemain baru mereka pada Jumat (29/5). Dalam acara perkenalan itu, Gordon langsung mencuri perhatian dengan menunjukkan keahliannya menjawab beberapa pertanyaan menggunakan bahasa Spanyol.

Momen itu pun langsung viral di X (dulu Twitter) karena jarang sekali pemain Inggris melakukan itu dalam momen serupa. Pemain berusia 25 tahun itu mengungkapkan bahwa kemampuannya berbahasa Spanyol bukan kebetulan. Anthony Gordon telah mempersiapkan diri sejak lama karena memiliki keyakinan kuat bahwa suatu hari akan bermain untuk Barcelona.

“Saya ingin berbicara dalam bahasa Spanyol karena sejak kecil saya percaya akan bermain untuk Barcelona, percaya atau tidak. Saya memiliki fisioterapis asal Spanyol di Newcastle dan kami berbicara setiap hari. Saya selalu mengatakan kepadanya bahwa suatu hari saya akan bermain untuk Barca, jadi saya ingin belajar bahasanya,” ujar Anthony Gordon dikutip dari ESPN.

Sebelum dipinang Barcelona, sejumlah klub besar Eropa sebenarnya juga telah mengutarakan ketertarikan, termasuk Bayern Munchen. Namun, Gordon tetap memilih Barcelona sebagai pilihan utama, terlebih setelah dia menghadapi klub itu sebanyak tiga kali di ajang Liga Champions musim lalu.

“Saya selalu menginginkan Barcelona. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah klub terbesar di dunia. Ini adalah mimpi masa kecil saya. Ini benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan,” tambah Anthony Gordon.

Kepindahannya itu terbilang mengejutkan, mengingat Gordon masih memiliki sisa kontrak empat tahun bersama Newcastle United setelah menandatangani perpanjangan jangka panjang pada 2024. Namun, kesempatan untuk bergabung dengan Barcelona dinilai terlalu besar untuk dilewatkan.

Selama berseragam Newcastle, Gordon berkembang menjadi salah satu pemain kunci di lini depan tim asuhan Eddie Howe. Kombinasinya bersama Alexander Isak yang sekarang telah bergabung dengan Liverpool, menjadi faktor penting dalam kebangkitan performa klub.

Gordon juga memainkan peran vital saat Newcastle mengakhiri penantian 70 tahun mereka untuk meraih trofi domestik dengan meraih gelar di final Carabao Cup musim lalu. Selain itu, Gordon ikut membawa tim kembali ke Liga Champions untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir.