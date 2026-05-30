Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 31 Mei 2026 | 06.03 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2026

Para pemain Arsenal bersiap menghadapi final Liga Champions 2026 di Puskas Arena, Budapest, dalam duel penentuan juara Eropa. (Arsenal)

JawaPos.com - Paris Saint-Germain dan Arsenal akan bentrok pada final Liga Champions 2026 di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Sabtu (30/5/2026) pukul 23.00 WIB. Duel dua juara liga domestik tersebut menjadi penentu siapa yang akan mengangkat trofi paling prestisius di Eropa, dengan PSG memburu gelar beruntun dan Arsenal mengejar sejarah baru.

Final Liga Champions 2026 diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan dua tim yang tampil dominan sepanjang musim.

Pendukung kedua kubu juga menantikan hasil pertandingan secara real time melalui live score UEFA maupun siaran langsung yang tersedia di berbagai platform.

Mengapa Final PSG vs Arsenal Jadi Sorotan Besar?

Final Liga Champions 2026 menjadi perhatian karena mempertemukan dua tim terbaik Eropa musim ini.

PSG datang sebagai juara Liga Prancis 2025/2026 sekaligus juara bertahan Liga Champions, sedangkan Arsenal berstatus kampiun Liga Inggris 2025/2026.

Pertemuan ini menghadirkan pertarungan dua proyek besar yang sukses mencapai puncak performa pada waktu yang tepat.

Kedua klub sama-sama berpeluang menutup musim dengan mengawinkan gelar liga domestik dan trofi Liga Champions.

PSG memiliki motivasi besar untuk mempertahankan mahkota Eropa yang diraih musim lalu. Sementara itu, Arsenal mengusung ambisi yang tidak kalah besar karena belum pernah mengangkat trofi Liga Champions sepanjang sejarah klub.

Atmosfer final semakin menarik karena kedua tim memiliki kualitas merata di setiap lini. Baik PSG maupun Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati perjalanan panjang menuju partai puncak.

