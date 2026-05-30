Final Liga Champions 2026: Daftar Susunan Pemain PSG vs Arsenal, Duel Penentuan Raja Eropa

Para pemain PSG dan Arsenal bersiap menjalani final Liga Champions 2026 di Budapest dengan menurunkan komposisi terbaik masing-masing. (Champions League)
JawaPos.com — Budapest menjadi panggung duel akbar antara Paris Saint-Germain dan Arsenal pada final Liga Champions 2026, Sabtu (30/5/2026) pukul 23.00 WIB. Kedua tim menurunkan komposisi terbaik dalam upaya mengakhiri musim dengan trofi paling bergengsi di Eropa.
Partai puncak ini mempertemukan dua tim dengan karakter berbeda.
Paris Saint-Germain mengandalkan skuad yang sudah teruji di level tertinggi, sementara Arsenal datang dengan perpaduan pemain muda dan senior yang membawa mereka hingga ke final.
Arsenal Bertumpu pada Raya, Rice, dan Saka
Arsenal tetap mempercayakan posisi penjaga gawang kepada David Raya. Di lini belakang, William Saliba dan Gabriel menjadi pasangan bek tengah yang bertugas meredam serangan PSG.
Keduanya mendapat dukungan dari Piero Hincapie dan Cristhian Mosquera yang mengisi posisi bek sayap. Kehadiran dua pemain tersebut diharapkan memberi keseimbangan antara pertahanan dan serangan.
Di sektor tengah, Declan Rice berduet dengan Myles Lewis-Skelly sebagai double pivot. Keduanya akan menjadi motor permainan sekaligus pelindung lini pertahanan Arsenal.
Martin Odegaard dipercaya mengisi peran gelandang serang. Kapten Arsenal itu akan disokong oleh Bukayo Saka dan Leandro Trossard yang beroperasi dari kedua sisi lapangan.
Sementara itu, Kai Havertz menjadi ujung tombak utama. Pemain asal Jerman tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang diciptakan rekan-rekannya.
