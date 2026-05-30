Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Minggu, 31 Mei 2026 | 02.06 WIB

Arne Slot Dipecat, Liverpool Incar Andoni Iraola Jadi Pelatih Musim Depan!

Arne Slot resmi dipecat Liverpool. (Istimewa)

JawaPos.com - Liverpool akhirnya resmi memutus kerja sama dengan pelatih Arne Slot untuk musim depan. Nirgelar pada musim 2025/2026 menjadi salah satu penyebab pelatih asal Belanda diberhentikan.

"Liverpool FC dapat mengonfirmasi bahwa Arne Slot akan meninggalkan perannya sebagai pelatih kepala dengan segera dan proses penunjukan penerus sedang berlangsung. Ia pergi dengan gelar juara Premier League atas namanya serta rasa terima kasih dan penghargaan terdalam kami," tulis pernyataan resmi klub.

Arne Slot meninggalkan Liverpool dengan koleksi satu gelar Premier League 2024/2025 dan runner up Piala Liga di musim yang sama.

Selain kegagalan meraih trofi setelah mengeluarkan banyak uang untuk transfer musim panas 2025/2026, 20 kekalahan yang menjadi rekor bagi klub dalam 20 tahun terakhir menjadi sebab lain manajemen memecat Slot.

Sebagai pengganti, The Reds dikabarkan mengincar mantan pelatih Bournemouth, Andoni Iraola dan bahkan dilaporkan sudah memberikan penawaran.

"Liverpool telah menawarkan kontrak hingga 2029 kepada Andoni Iraola, yang merupakan target utama LFC sebagai pelatih baru," tulis jurnalis Italia, Nicolo Schira.

Pelatih asal Spanyol tersebut menjadi sosok juru taktik muda berbakat di Premier League sejak didatangkan Bournemouth pada 2023 silam. Pada musim lalu, dari 40 pertandingan di tiga kompetisi, The Cherrys hanya menelan sembilan kekalahan.

Puncaknya, Bournemouth berhasil meraih tiket kompetisi UEFA Europa League setelah finish di posisi enam klasemen tepat di bawah Liverpool. Meski demikian, Iraola tidak akan memimpin tim untuk musim depan setelah memutuskan untuk mencari petualangan baru.

