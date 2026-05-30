PSG vs Arsenal: Rekor Mikel Arteta di Laga Final, Modal Positif untuk The Gunners?

Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengakui PSG memiliki status unggulan jelang di final Liga Champions. (ig @arsenal)
JawaPos.com - Arsenal akan menghadapi salah satu pertandingan terbesar dalam sejarah klub saat berhadapan dengan Paris Saint-Germain di final Liga Champions.
Setelah berhasil mengakhiri penantian panjang dengan menjuarai Liga Premier musim ini, pasukan Mikel Arteta kini memburu trofi Eropa pertama mereka.
Meski Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi, partai final selalu memiliki cerita yang berbeda. Tekanan, atmosfer, dan besarnya taruhan membuat pengalaman menjadi salah satu faktor penting.
Kabar baik bagi pendukung The Gunners, Arteta memiliki rekam jejak yang cukup positif ketika memimpin timnya di laga final. Dari empat final yang pernah dijalani sebagai manajer Arsenal, pelatih asal Spanyol itu berhasil memenangkan tiga di antaranya.
Melansir Sportsmole, berikut catatan lengkap Arteta di partai final bersama Arsenal.
Final pertama Arteta sebagai manajer Arsenal langsung berakhir manis. Pada Agustus 2020, Arsenal berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 2-1 untuk mengangkat trofi Piala FA. Kemenangan tersebut terasa istimewa karena diraih pada musim debut Arteta sebagai pelatih kepala.
Arsenal sempat tertinggal lebih dulu, tetapi berhasil bangkit berkat dua gol Pierre-Emerick Aubameyang yang memastikan trofi Piala FA ke-14 dalam sejarah klub.
Keberhasilan itu juga membuat Arteta menjadi manajer Arsenal pertama sejak George Graham yang mampu memenangkan trofi pada musim pertamanya menangani klub.
Beberapa pekan setelah sukses di Piala FA, Arsenal kembali meraih kemenangan di Wembley saat menghadapi Liverpool pada Community Shield.
