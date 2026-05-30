Kabar Cedera Dembele Jelang Final Liga Champions PSG vs Arsenal

Ousmane Dembele jadi bintang di duel sengit PSG vs Bayern Munchen berakhir 5-4 dalam laga penuh drama di Parc des Princes. (PSG)
JawaPos.com - Paris Saint-Germain menerima suntikan moral besar menjelang final Liga Champions melawan Arsenal setelah Ousmane Dembele memastikan dirinya dalam kondisi bugar dan siap tampil pada pertandingan puncak tersebut.
Sebelumnya, sempat muncul kekhawatiran terkait kondisi penyerang timnas Prancis itu setelah ia mengalami masalah pada betis saat pertandingan Ligue 1 melawan Paris FC pada 17 Mei lalu.
Dalam laga tersebut, Dembele ditarik keluar lapangan pada menit ke-27. Keputusan itu langsung memunculkan spekulasi mengenai peluangnya tampil di final Liga Champions, mengingat statusnya sebagai salah satu pemain kunci dalam skuad Luis Enrique.
Namun, dengan jeda hampir dua pekan sebelum laga final di Budapest, PSG berhasil mengelola kondisi sang pemain dengan baik.
Menjelang pertandingan melawan Arsenal, Dembele akhirnya memberikan kabar yang ditunggu-tunggu para pendukung PSG.
Melansir Sportsmole, ia menegaskan bahwa cedera yang dialaminya tidak cukup serius dan dirinya kini sudah kembali dalam kondisi terbaik.
"Saya tidak takut melewatkan final ini karena saya berhenti sebelum (cedera)."
"Saya merasa 100% fit dan seluruh grup juga. Kami berharap semuanya berjalan lancar besok."
Pernyataan tersebut tentu menjadi angin segar bagi PSG yang sangat mengandalkan kecepatan, kreativitas, dan ketajaman Dembele di lini depan.
