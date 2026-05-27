Johor Darul Ta'zim Kuasai Malaysia Lagi, Borong Semua Trofi Musim 2025/26

JawaPos.com - Dominasi Johor Darul Ta'zim di sepak bola Malaysia masih belum menemukan tandingan. Pada musim 2025/26, klub berjuluk Harimau Selatan itu kembali menyapu bersih seluruh trofi domestik sekaligus menegaskan status mereka sebagai penguasa sepak bola negeri jiran.

JDT sukses menutup musim dengan meraih empat gelar sekaligus, yakni Liga Super Malaysia, Piala Malaysia, Piala FA Malaysia, dan Charity Shield. Hebatnya lagi, mereka menjalani kompetisi domestik tanpa menelan satu pun kekalahan.

Pencapaian tersebut memperpanjang era dominasi JDT yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade.

Sejak mulai menguasai kompetisi Malaysia pada 2013, klub milik Tunku Ismail itu terus menjaga konsistensi baik dari segi kualitas skuad, finansial, maupun manajemen klub.

Di Liga Super Malaysia musim ini, JDT tampil jauh di atas para pesaingnya. Mereka mampu menjaga stabilitas permainan sepanjang musim dan nyaris tidak memberikan celah bagi tim lain untuk bersaing dalam perebutan gelar juara.

Sementara itu, Kuching FA menjadi salah satu tim yang mencuri perhatian musim ini. Penampilan konsisten mereka membawa klub tersebut mengamankan tiket ke kompetisi Asia musim depan, tepatnya ACL Two 2026/27. Kuching FA juga dipastikan tampil di Shopee Cup bersama JDT.

Untuk slot ASEAN dan Asia musim depan, JDT akan kembali mewakili Malaysia di AFC Champions League Elite (ACLE).

Pengalaman dan kualitas skuad membuat mereka diperkirakan masih menjadi salah satu wakil ASEAN yang cukup disegani di level Asia.