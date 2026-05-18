Pep Guardiola Tegaskan Tidak Akan Tinggalkan Manchester City Sebelum Kontraknya Berakhir Tahun 2027

Pep Guardiola (The Guardian)

JawaPos.com – Pep Guardiola menegaskan tidak akan meninggalkan Manchester City sebelum masa kontraknya berakhir pada musim panas 2027.

Dilansir dari laman The Guardian pada Minggu (17/5), pelatih asal Spanyol itu membantah spekulasi yang menyebut dirinya akan hengkang pada akhir musim ini. Guardiola memastikan dirinya masih memiliki komitmen penuh untuk melanjutkan pekerjaannya bersama klub.

Pernyataan tersebut disampaikan Guardiola menjelang final Piala FA melawan Chelsea di Stadion Wembley. Muncul anggapan bahwa pertandingan tersebut bisa menjadi penampilan terakhir Guardiola bersama Manchester City di stadion nasional Inggris itu.

Namun, Guardiola dengan tegas membantah kabar tersebut dan menegaskan dirinya masih terikat kontrak selama satu tahun lagi.

Guardiola bahkan menyindir berbagai spekulasi mengenai masa depannya dengan nada bercanda. Ia mengatakan publik tidak perlu menunggu dirinya pergi karena dirinya masih merasa menikmati pekerjaannya di Manchester City.

Menurut Guardiola, pencapaian puluhan trofi selama satu dekade membuktikan perjalanan kariernya di klub berjalan sangat menyenangkan.

Pelatih berusia 55 tahun itu juga mengungkapkan rasa bahagianya menjalani hampir satu dekade bersama Manchester City. Guardiola menyebut masa kepemimpinannya di Etihad Stadium sebagai periode yang sangat menyenangkan dan penuh pencapaian. Ia berharap dapat terus menikmati momen penting bersama tim, termasuk kembali tampil di Wembley.