Risma Azzah Fatin
Minggu, 17 Mei 2026 | 16.05 WIB

Manuel Neuer Resmi Perpanjang Kontrak Satu Tahun Bersama Bayern Munich

Manuel Neuer (Instagram @manuelneuer)

JawaPos.com – Kiper senior Bayern Munich, Manuel Neuer, resmi menandatangani perpanjangan kontrak selama satu tahun bersama klub asal Jerman tersebut.

Dilansir dari laman resmi Bundesliga pada Sabtu (16/5), Keputusan ini memastikan Neuer tetap membela Bayern Munich hingga setidaknya satu musim ke depan. Dengan kontrak baru itu, Neuer dipastikan melanjutkan kiprahnya bersama klub yang telah dibelanya sejak 2011.

Sebelumnya, masa depan Neuer sempat menjadi bahan spekulasi menjelang berakhirnya kontraknya pada akhir musim 2025/26. Sejumlah pihak memperkirakan penjaga gawang veteran tersebut akan mengakhiri karier profesionalnya karena faktor usia.

Namun, keputusan memperpanjang kontrak menunjukkan komitmennya untuk terus bermain di level tertinggi.

Neuer mengungkapkan bahwa dirinya membutuhkan waktu sebelum akhirnya mengambil keputusan terkait masa depannya. Ia menyatakan merasa nyaman dan bahagia berada di lingkungan Bayern Munich. Menurutnya, tim yang dimiliki saat ini mempunyai kemampuan untuk menghadapi siapa pun di berbagai kompetisi.

Selain itu, Neuer mengaku masih menikmati rutinitas latihan bersama skuad Bayern Munich setiap hari.

Neuer merasa mampu menjaga performa terbaiknya meskipun usianya mendekati 40 tahun. Penjaga gawang kelahiran Gelsenkirchen tersebut juga menilai suasana di tim kiper Bayern berjalan sangat positif.

Dalam keterangannya, Neuer menyebut para penjaga gawang di Bayern saling mendukung untuk meningkatkan kualitas permainan. Mereka terus berupaya menjaga standar performa serta mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi pertandingan. Semangat kebersamaan itu menjadi salah satu alasan Neuer memutuskan bertahan lebih lama di klub.

Neuer memulai perjalanan sepak bolanya melalui akademi muda FC Schalke 04 sebelum menjalani debut profesional pada musim 2006/07.

Editor: Novia Tri Astuti
