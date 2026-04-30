Eks Pelatih Inggris Steve McClaren Masuk Radar Rotherham United untuk Musim Depan

JawaPos.com - Nama Steve McClaren kembali menjadi sorotan di sepak bola Inggris. Mantan pelatih tim nasional Inggris itu dikabarkan akan menjalani pembicaraan dengan Rotherham United terkait kemungkinan bergabung dalam proyek pembangunan ulang klub setelah terdegradasi ke League Two.

Rotherham menjalani musim yang sulit di kompetisi EFL musim ini. Klub berjuluk The Millers tersebut gagal tampil konsisten dan harus menerima kenyataan turun kasta setelah hanya meraih 10 kemenangan dari 45 pertandingan.

Hasil buruk itu membuat manajemen klub mulai mencari sosok berpengalaman untuk membantu memperbaiki situasi.

Menurut laporan media Inggris thesun.uk.co, chairman Rotherham United, Tony Stewart, dijadwalkan bertemu dengan McClaren dalam waktu dekat.

Menariknya, pria berusia 64 tahun itu disebut tidak akan mengisi posisi pelatih kepala, melainkan peran strategis di level manajemen sepak bola klub.

Posisi yang paling banyak dibicarakan adalah direktur sepak bola.

Meski jabatan tersebut sempat dihapus oleh klub pada musim 2023/2024, Rotherham diyakini sedang mempertimbangkan kembali struktur manajemen demi mempercepat proses kebangkitan tim.

Hubungan baik antara Tony Stewart dan Steve McClaren disebut menjadi salah satu alasan mengapa peluang kerja sama ini cukup besar.

Keduanya diketahui telah saling mengenal selama bertahun-tahun. McClaren juga pernah menunjukkan ketertarikannya untuk terlibat dalam proyek jangka panjang bersama klub EFL.