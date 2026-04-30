Eks Pelatih Inggris Steve McClaren Masuk Radar Rotherham United untuk Musim Depan

Eks pelatih Inggris, Steve McClaren. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama Steve McClaren kembali menjadi sorotan di sepak bola Inggris. Mantan pelatih tim nasional Inggris itu dikabarkan akan menjalani pembicaraan dengan Rotherham United terkait kemungkinan bergabung dalam proyek pembangunan ulang klub setelah terdegradasi ke League Two.
Rotherham menjalani musim yang sulit di kompetisi EFL musim ini. Klub berjuluk The Millers tersebut gagal tampil konsisten dan harus menerima kenyataan turun kasta setelah hanya meraih 10 kemenangan dari 45 pertandingan.
Hasil buruk itu membuat manajemen klub mulai mencari sosok berpengalaman untuk membantu memperbaiki situasi.
Menurut laporan media Inggris thesun.uk.co, chairman Rotherham United, Tony Stewart, dijadwalkan bertemu dengan McClaren dalam waktu dekat.
Menariknya, pria berusia 64 tahun itu disebut tidak akan mengisi posisi pelatih kepala, melainkan peran strategis di level manajemen sepak bola klub.
Posisi yang paling banyak dibicarakan adalah direktur sepak bola.
Meski jabatan tersebut sempat dihapus oleh klub pada musim 2023/2024, Rotherham diyakini sedang mempertimbangkan kembali struktur manajemen demi mempercepat proses kebangkitan tim.
Baca Juga:Neymar Berharap Dipanggil Ancelotti ke Piala Dunia 2026, Impikan Final Brasil vs Argentina
Hubungan baik antara Tony Stewart dan Steve McClaren disebut menjadi salah satu alasan mengapa peluang kerja sama ini cukup besar.
Keduanya diketahui telah saling mengenal selama bertahun-tahun. McClaren juga pernah menunjukkan ketertarikannya untuk terlibat dalam proyek jangka panjang bersama klub EFL.
Spekulasi semakin menguat setelah McClaren terlihat hadir di New York Stadium beberapa pekan lalu saat Rotherham kalah 1-3 dari Barnsley.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun