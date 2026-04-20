Arsenal atau Manchester City, Siapa Juara Liga Inggris Jika Poin Akhir Sama?

JawaPos.com - Persaingan gelar Liga Inggris musim ini semakin memanas setelah Manchester City amankan kemenangan atas Arsenal dengan skor 2-1 di Stadion Etihad pada Minggu (19/4).

Hasil itu membuat jarak kedua tim di papan atas klasemen semakin sengit dan memunculkan berbagai peluang dan kemungkinan menarik terkait penentuan juara di akhir musim.

Saat ini, tim asuhan Pep Guardiola masih tertinggal tiga poin dari Arsenal yang memimpin klasemen. Meskipun demikian, Manchester City masih memiliki peluang untuk menyamai poin The Gunners jika mampu memenangkan satu laga tunda mereka.

Baca Juga:Gary Neville Soroti Keterlambatan Gabriel saat Arsenal Kebobolan Gol Cepat dari Manchester City

Dalam hal selisih gol, Arsenal masih unggul dengan +37, tetapi Manchester City dapat menyamai angka itu jika meraih kemenangan dengan margin satu gol di laga berikutnya.

Produktivitas gol kedua tim juga tidak terpaut jauh. Manchester City telah mencetak 67 gol, sedangkan Arsenal mengoleksi 65 gol. Dengan sisa pertandingan yang masih cukup banyak, persaingan sengit itu diprediksi akan berlangsung hingga pekan terakhir. Lantas bagaimana jika dua tim mengakhiri musim dengan jumlah poin dan selisih gol yang sama?

Dalam regulasi Premier League, posisi klasemen pertama-tama ditentukan berdasarkan jumlah poin. Jika dua tim memiliki poin yang sama, maka penentuan berlanjut ke selisih gol (goal difference).

Baca Juga:Martin Odegaard Akui Lini Serang Arsenal Kurang Tajam saat Tumbang dari Manchester City

Tim dengan selisih gol lebih baik akan berada di posisi lebih tinggi. Namun, jika kedua tim juga memiliki selisih gol yang identik, maka jumlah gol yang dicetak menjadi faktor penentu berikutnya. Tim yang lebih produktif dalam mencetak gol akan unggul di klasemen.

Dilansir dari TNT Sports, jika jumlah gol yang dicetak masih sama, maka rekor pertemuan langsung (head-to-head) antara kedua tim yang akan menentukan. Jika hasil head-to-head juga tidak ada perbedaan, jumlah gol tandang dalam pertemuan tersebut akan diperhitungkan.