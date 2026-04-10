Manchester City Dihantam Cedera Jelang Lawan Chelsea, Guardiola Dipaksa Sapu Bersih Demi Jaga Asa Juara!

Update pemain Man City yang cedera jelang berhadapan dengan Chelsea. (Sport Mole)
JawaPos.com- Pelatih Pep Guardiola memberikan kabar terbaru terkait kondisi skuad Manchester City jelang laga krusial menghadapi Chelsea FC pada pekan lanjutan Premier League di Stadion Stamford Bridge, Minggu (12/4).
Manchester City datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan penting, termasuk sukses di final EFL Cup melawan Arsenal serta kemenangan telak 4-0 atas Liverpool di perempat final FA Cup.
Namun, Guardiola memastikan timnya masih dibayangi masalah cedera, khususnya di lini belakang. Bek andalan Ruben Dias dipastikan belum bisa tampil.
"Dia membaik, tapi belum siap untuk hari Minggu," ungkap Guardiola.
Sementara itu, kondisi John Stones menunjukkan perkembangan positif. Sang pemain berpeluang kembali, meski belum dipastikan tampil penuh.
"Hari ini mungkin dia akan menjalani latihan sebagian, kita lihat nanti," tambahnya.
Bek lainnya, Josko Gvardiol, juga masih harus menepi akibat cedera patah tulang tibia yang dialaminya sejak awal tahun. Guardiola menegaskan bahwa pemain asal Kroasia tersebut belum mendekati masa comeback.
Di sisi lain, kabar baik datang dari Mateo Kovacic. Mantan gelandang Chelsea itu kini telah pulih dari cedera panjang dan siap kembali berkontribusi di sisa musim. Guardiola menyebut kondisi Kovacic sudah fit dan siap dimainkan.
Saat ini, Manchester City tengah memasuki fase krusial dalam perburuan gelar liga. Mereka tertinggal sembilan poin dari Arsenal di puncak klasemen, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi harga mati.
Baca Juga:Gol 'Aneh' Jadi Penentu! Arema FC Bungkam Persita Tangerang 0-1, Dalberto Luan Gigit Jari Gara-Gara Offside
"Kami harus memenangkan semua pertandingan untuk menjaga peluang hingga akhir. Kami tidak cukup konsisten di awal musim," tegas Guardiola.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven