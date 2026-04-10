Manchester City Dihantam Cedera Jelang Lawan Chelsea, Guardiola Dipaksa Sapu Bersih Demi Jaga Asa Juara!

JawaPos.com- Pelatih Pep Guardiola memberikan kabar terbaru terkait kondisi skuad Manchester City jelang laga krusial menghadapi Chelsea FC pada pekan lanjutan Premier League di Stadion Stamford Bridge, Minggu (12/4).

Manchester City datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan penting, termasuk sukses di final EFL Cup melawan Arsenal serta kemenangan telak 4-0 atas Liverpool di perempat final FA Cup.

Namun, Guardiola memastikan timnya masih dibayangi masalah cedera, khususnya di lini belakang. Bek andalan Ruben Dias dipastikan belum bisa tampil.

"Dia membaik, tapi belum siap untuk hari Minggu," ungkap Guardiola.

Sementara itu, kondisi John Stones menunjukkan perkembangan positif. Sang pemain berpeluang kembali, meski belum dipastikan tampil penuh.

"Hari ini mungkin dia akan menjalani latihan sebagian, kita lihat nanti," tambahnya.

Bek lainnya, Josko Gvardiol, juga masih harus menepi akibat cedera patah tulang tibia yang dialaminya sejak awal tahun. Guardiola menegaskan bahwa pemain asal Kroasia tersebut belum mendekati masa comeback.

Di sisi lain, kabar baik datang dari Mateo Kovacic. Mantan gelandang Chelsea itu kini telah pulih dari cedera panjang dan siap kembali berkontribusi di sisa musim. Guardiola menyebut kondisi Kovacic sudah fit dan siap dimainkan.

Saat ini, Manchester City tengah memasuki fase krusial dalam perburuan gelar liga. Mereka tertinggal sembilan poin dari Arsenal di puncak klasemen, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi harga mati.