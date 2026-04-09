Kemenangan PSG, Luis Enrique: Anfield bakal Jadi Ujian Berat!

JawaPos.com - Paris Saint-Germain memang berhasil meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Liverpool di Parc des Princes. Namun, Luis Enrique sama sekali belum mau merasa tenang.

Melansir The Standard, pelatih asal Spanyol itu justru memperingatkan timnya bahwa leg kedua di Anfield akan menjadi ujian yang jauh lebih berat. Menurut Enrique, Liverpool bakal tampil berbeda ketika bermain di depan pendukung mereka sendiri.

PSG mengamankan kemenangan lewat gol Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia pada leg pertama Rabu malam. Meski begitu, sebenarnya tim tuan rumah punya cukup banyak peluang untuk menang dengan margin yang lebih besar.

Ousmane Dembele sempat menyia-nyiakan peluang emas di awal babak kedua dan juga membentur tiang gawang sebelum akhirnya ditarik keluar. Di sisi lain, Liverpool bisa dibilang beruntung karena masih menjaga peluang lolos berkat penampilan luar biasa Giorgi Mamardashvili di bawah mistar.

Kiper Liverpool itu melakukan sejumlah penyelamatan penting dari Doue, Kvaratskhelia, hingga Achraf Hakimi. Bahkan, Liverpool tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang laga di Paris, sesuatu yang sangat jarang terjadi untuk tim sekelas mereka.

Meski begitu, Enrique tetap yakin pertandingan di Anfield akan berjalan jauh berbeda.

“Itu wajar,” kata Enrique.

“Kami akan mempersiapkan pertandingan itu dengan sebaik mungkin, tetapi kami akan menderita di Anfield karena Anfield adalah stadion yang juga istimewa, tetapi kami menantikan untuk memainkan pertandingan itu.”

Enrique juga merasa timnya pantas menang dengan skor yang lebih besar setelah tampil dominan hampir sepanjang pertandingan.

“Kami menampilkan performa yang sesuai dengan harapan para pendukung kami. Suasananya luar biasa, performanya luar biasa. Kami pantas mendapatkan lebih banyak gol.”

“Kami sedikit kecewa karena tidak mencetak lebih banyak gol, tetapi inilah Liga Champions UEFA.”