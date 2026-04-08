Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
09 April 2026, 00.25 WIB

Timnas Kongo Lolos Piala Dunia 2026, Federasi Beri Hadiah Mobil Jeep hingga Sebidang Tanah

Potret kebahagiaan Timnas Kongo. (Sumber Foto : X @caf_online)

JawaPos.com - Tidak salah kalau Presiden Republik Demokratik Kongo, Felix Tshisekedi, meminta skuad timnas bertahan di Kinshasa seusai memastikan lolos ke Piala Dunia 2026.

Tshisekedi ternyata ingin mengguyur bonus kepada Chancel Mbemba dkk karena mengakhiri penantian kembali ke Piala Dunia sejak edisi 1974 (masih bernama Zaire).

Dilansir dari Africa Soccer, pemain dan staf pelatih Leopards –julukan timnas RD Kongo–menerima bonus beragam di istana negara kemarin (6/4). Bukan hanya uang tunai, melainkan juga ada mobil Jeep keluaran terbaru hingga sebidang tanah.

”Aku harap partisipasi dalam Piala Dunia harus menjadi sesuatu yang rutin,’’ kata Tshisekedi. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Stellantis Brand House Mantapkan Strategi 2026: Fokus Kuatkan Jeep dan Citroën, Siap Gandeng Leapmotor di Indonesia - Image
Review

Stellantis Brand House Mantapkan Strategi 2026: Fokus Kuatkan Jeep dan Citroën, Siap Gandeng Leapmotor di Indonesia

06 Februari 2026, 20.15 WIB

Jeep Tampilkan Rangkaian Model Ikonik di GJAW 2025, Rasakan Kebebasan dan Kenyamanan - Image
Otomotif

Jeep Tampilkan Rangkaian Model Ikonik di GJAW 2025, Rasakan Kebebasan dan Kenyamanan

22 November 2025, 18.30 WIB

Citroën dan Jeep Tampil di The 7th Indonesia Carvaganza 2025 - Image
Otomotif

Citroën dan Jeep Tampil di The 7th Indonesia Carvaganza 2025

28 Oktober 2025, 03.14 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore