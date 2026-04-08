Timnas Kongo Lolos Piala Dunia 2026, Federasi Beri Hadiah Mobil Jeep hingga Sebidang Tanah

Potret kebahagiaan Timnas Kongo. (Sumber Foto : X @caf_online)
JawaPos.com - Tidak salah kalau Presiden Republik Demokratik Kongo, Felix Tshisekedi, meminta skuad timnas bertahan di Kinshasa seusai memastikan lolos ke Piala Dunia 2026.
Tshisekedi ternyata ingin mengguyur bonus kepada Chancel Mbemba dkk karena mengakhiri penantian kembali ke Piala Dunia sejak edisi 1974 (masih bernama Zaire).
Dilansir dari Africa Soccer, pemain dan staf pelatih Leopards –julukan timnas RD Kongo–menerima bonus beragam di istana negara kemarin (6/4). Bukan hanya uang tunai, melainkan juga ada mobil Jeep keluaran terbaru hingga sebidang tanah.
”Aku harap partisipasi dalam Piala Dunia harus menjadi sesuatu yang rutin,’’ kata Tshisekedi.
