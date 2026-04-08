Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Sri Wahyuni
08 April 2026, 20.07 WIB

Drama Kursi Manajer Manchester United: Michael Carrick Difavoritkan, tapi Diragukan Paul Scholes!

Michael Carrick di ambang kursi manajer permanen Manchester United. (@carras16) - Image

Michael Carrick di ambang kursi manajer permanen Manchester United. (@carras16)

JawaPos.com–Legenda Manchester United, Nicky Butt, menyebut Michael Carrick sebagai pilihan paling mudah untuk menjadi manajer permanen berikutnya. Namun, pandangan itu tidak sepenuhnya disepakati oleh Paul Scholes yang masih menyimpan kekhawatiran besar.

Dalam beberapa bulan terakhir, peluang Michael Carrick untuk mendapatkan jabatan permanen di Manchester United meningkat drastis. Awalnya, pihak INEOS hanya berencana menjadikannya pelatih sementara hingga akhir musim. Namun, peningkatan performa dan hasil tim di bawah arahannya membuat rencana tersebut berpotensi berubah.

Butt menilai Michael Carrick sebagai opsi paling realistis, terutama karena minimnya kandidat lain yang benar-benar meyakinkan.

”Kalau bukan Michael, lalu siapa? Saya tidak melihat ada sosok yang benar-benar menonjol,” ujar Butt dalam podcast The Good, The Bad & The Football.

Dia juga menambahkan bahwa Carrick memiliki keunggulan karena memahami klub dan tidak akan menjadi sosok yang sulit diatur oleh manajemen.

”Dia melakukan pekerjaan dengan baik, dia mengenal klub ini. Dan yang penting, orang-orang di atasnya akan nyaman bekerja dengannya. Dia bukan tipe seperti Jose Mourinho yang bisa menimbulkan banyak drama. Dia pilihan yang mudah,” lanjut Butt.

Selain itu, Butt menilai kurangnya alternatif semakin memperkuat posisi Carrick. Beberapa nama besar dianggap tidak realistis untuk direkrut, seperti Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel yang sudah terikat dengan tim nasional Inggris, serta Carlo Ancelotti yang dinilai kecil kemungkinan bergabung.

”Tidak ada sosok yang membuat Anda berkata, Itu dia orangnya! Ini bukan situasi di mana pelatih seperti Jurgen Klopp tiba-tiba tersedia,” tegas Butt.

Namun, Scholes melihat situasi ini dari sudut pandang berbeda. Meski mengakui Carrick telah memperbaiki posisinya, dia menilai ujian sesungguhnya belum dimulai.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore