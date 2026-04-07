Antonius Oskarianto Adur
07 April 2026, 23.34 WIB

Strahinja Pavlovic Sebut AC Milan Tidak Punya Banyak Peluang untuk Kalahkan Napoli

Strahinja Pavlovic saat laga melawan AC Milan melawan Napoli. (Dok. AC Milan)

JawaPos.com - Strahinja Pavlovic menilai AC Milan tidak banyak menciptakan peluang saat kalah dari Napoli di Liga Italia pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor 0-1 tersebut dimainkan di Stadio Diego Armando Maradona, Selasa (7/4).

Setelah bermain imbang di babak pertama, Napoli berhasil unggul dalam 11 menit menjelang berakhirnya pertandingan. Matteo Politano mencetak gol pada menit ke-79 yang membuat tim tuan rumah meraih tiga poin.

Menyikapi kekalahan AC Milan, Strahinja Pavlovic merasa timnya tidak punya banyak peluang untuk mencetak gol dan tempo permainan juga lambat. Padahal, skuad AC Milan datang ke Stadio Diego Armando Maradona dengan keinginan untuk menang.

"Kami semua ingin datang ke sini dan mendapatkan tiga poin serta tetap dekat dengan Inter. Permainan berjalan lambat, kami tidak memiliki banyak peluang. Pada akhirnya, mereka mencetak gol," kata Strahinja Pavlovic setelah pertandingan kepada DAZN yang dikutip dari Sempre Milan, Selasa (7/4).

Posisi kedua AC Milan kini menjadi milik Napoli. Namun, Pavlovic menegaskan bahwa Rossoneri akan merebut kembali posisi tersebut dan meraih tiga poin di laga selanjutnya melawan Udinese.

"Kami kehilangan posisi kedua, tetapi kami masih berada di posisi yang baik untuk mencapai tujuan kami. Kami perlu tetap fokus pada diri sendiri; minggu depan kami memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiga poin lagi," ujar bek 24 tahun tersebut.

Bek timnas Serbia itu juga ingin AC Milan lebih fokus dalam menyelesaikan peluang. "Saya rasa kita perlu menciptakan lebih banyak peluang lagi. Kita belum banyak menciptakan peluang di pertandingan-pertandingan terakhir. Dan ketika kita memiliki kesempatan untuk mencetak gol, kita perlu menembak lebih cepat dan lebih fokus," terang Pavlovic.

“Saya juga punya peluang hari ini, tapi saya tidak tahu harus menembak atau mengoper, dan saya menyia-nyiakannya. Kita perlu lebih fokus dalam situasi seperti ini," pungkas pemain nomor punggung 31 tersebut.

