Sri Wahyuni
07 April 2026, 21.16 WIB

PSG vs Liverpool FC di Liga Champions 2025/2026: Prediksi Skor, Pemain Kunci, dan Duel Sengit di Parc des Princes!

Ilustrasi: PSG vs Liverpool di Liga Champions. (Istimewa)

JawaPos.com- Pertarungan panas akan tersaji saat Paris Saint-Germain menghadapi Liverpool FC pada leg pertama perempat final UEFA Champions League musim 2025/2026. Laga bergengsi ini akan digelar di Parc des Princes, Paris, pada (9/4) yang dipastikan menjadi saksi duel sengit dua raksasa Eropa.

Tim asuhan Luis Enrique datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil dominan melawan Chelsea FC di babak sebelumnya. PSG berhasil menang agregat telak 8-2, menunjukkan kekuatan mereka sebagai juara bertahan Liga Champions. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan tambahan bagi Les Parisiens.

Saat ini, PSG tengah berada dalam tren performa yang sangat positif. Dengan skuad yang solid dan seimbang di semua lini, mereka akan berusaha melanjutkan tren kemenangan tersebut di laga ini.

Di sisi lain, Liverpool datang dengan situasi yang kurang ideal. The Reds baru saja tersingkir dari FA Cup setelah kalah telak 0-4 dari Manchester City. Hasil tersebut membuat tekanan terhadap pelatih Arne Slot semakin besar.

Meski begitu, Liverpool tetap menunjukkan kualitasnya di Eropa dengan menyingkirkan Galatasaray di babak 16 besar. Namun, laga melawan PSG dipastikan tidak akan mudah, terlebih mereka juga disingkirkan oleh tim asal Paris tersebut musim lalu.

Pemain Kunci yang Harus Diwaspadai

Ousmane Dembele akan menjadi salah satu andalan PSG di lini depan. Ia baru saja mencetak dua gol dalam laga liga melawan Toulouse. Meski baru mengoleksi dua gol di Liga Champions musim ini, perannya tetap krusial.

Sementara itu, Dominik Szoboszlai menjadi pemain kunci Liverpool di kompetisi ini. Dari 10 pertandingan, ia telah mencatatkan sembilan kontribusi gol dan diharapkan kembali tampil impresif.

Editor: Banu Adikara
