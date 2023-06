Statistik Mane atas Ederson: Tidak Pernah Kalah Setiap Cetak Gol

JawaPos.com - Jika Brasil terkendala kualitas lini depan, Senegal justru sebaliknya.

Tiga di antara empat gol yang bersarang ke gawang Brasil kemarin (21/6) dini hari diciptakan trisula lini serang Lions of Teranga –julukan Senegal. Dua di antaranya diciptakan bintang Bayern Munchen Sadio Mane.

Brace ke gawang Brasil sekaligus memperpanjang statistik positif Mane atas Ederson Moraes. Ederson merupakan kiper Brasil kemarin. Total Mane telah enam kali membobol gawang Ederson.

Empat gol sebelumnya terjadi di level klub. Yakni, ketika Mane masih membela Liverpool FC (LFC), sedangkan Ederson sebagai kiper Manchester City.

Salah satunya ketika Supermane –julukan Mane– memperdaya Ederson dalam kemenangan 3-1 The Reds (sebutan LFC) atas The Citizens (julukan Manchester City) di first leg perempat final Liga Champions 2017–2018.

Yang unik, dari semua gol Mane ke gawang Ederson, semuanya berujung dengan kemenangan.

”Membobol gawang Brasil, sekalipun hanya dalam laga uji coba, tetap punya arti spesial. Brasil tetap Brasil (siapa pun pemain yang diturunkan, Red),” tutur Mane seperti dilansir All Africa.