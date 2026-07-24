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Rian Alfianto
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.39 WIB

Jangan Asal Beli Furnitur! Ini Kesalahan yang Sering Bikin Rumah Terasa Sempit dan Kurang Nyaman

Ilustrasi pemilihan furniture menjadi salah satu elemen penting penunjang interior rumah. (Istimewa) - Image

Ilustrasi pemilihan furniture menjadi salah satu elemen penting penunjang interior rumah. (Istimewa)

JawaPos.com - Menata rumah tidak cukup hanya memilih furnitur yang terlihat menarik. Kesalahan dalam menentukan ukuran, tata letak, hingga fungsi furnitur, justru bisa membuat ruangan terasa sempit, kurang nyaman, dan tidak maksimal digunakan.

Karena itu, pemilik rumah disarankan merencanakan kebutuhan interior terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli perabot. Perencanaan interior menjadi semakin penting, terutama pada rumah berukuran terbatas yang membutuhkan pemanfaatan ruang secara efisien.

Konsultasi mengenai layout, ukuran furnitur, hingga kebutuhan penghuni dinilai dapat membantu menghindari pembelian yang tidak sesuai dan mengurangi risiko renovasi di kemudian hari. Head of Retail & Operation PT Vivere Multi Kreasi Bagus Prastowo mengatakan, banyak masyarakat masih membeli furnitur berdasar tampilan semata tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan ruang yang dimiliki.

"Rumah yang nyaman berawal dari keputusan yang tepat, dan kami ingin menjadi partner yang membantu pelanggan menemukan solusi terbaik sebelum mereka membeli," ujar Bagus di Jakarta.

Setiap Sentimeter Ruangan Perlu Dimanfaatkan

Selain memilih furnitur yang tepat, desain interior juga perlu disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari penghuni rumah. Penataan yang baik dinilai mampu membuat ruangan terasa lebih lega sekaligus meningkatkan kenyamanan.

Head of Marketing PT Vivere Multi Kreasi Derryace Kurniawan menilai, setiap bagian ruang memiliki nilai yang dapat dimaksimalkan melalui perencanaan desain yang matang.

"Melalui Every Centimeter Matters, kami ingin memberikan kepastian bahwa mewujudkan interior impian tidak harus rumit. Dengan proses yang transparan dan mudah, setiap sentimeter ruang dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai kebutuhan penghuninya," terang Derryace.

Menurut dia, proses perencanaan idealnya mencakup konsultasi, penyusunan desain, produksi, hingga pemasangan agar hasil akhir sesuai dengan kebutuhan penghuni.

Tips Sebelum Membeli Furnitur

Agar rumah tetap nyaman dan fungsional, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan sebelum membeli furnitur. Pastikan untuk ukur luas ruangan secara detail sebelum menentukan ukuran furnitur.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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