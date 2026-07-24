Jangan Asal Beli Furnitur! Ini Kesalahan yang Sering Bikin Rumah Terasa Sempit dan Kurang Nyaman

JawaPos.com - Menata rumah tidak cukup hanya memilih furnitur yang terlihat menarik. Kesalahan dalam menentukan ukuran, tata letak, hingga fungsi furnitur, justru bisa membuat ruangan terasa sempit, kurang nyaman, dan tidak maksimal digunakan.

Karena itu, pemilik rumah disarankan merencanakan kebutuhan interior terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli perabot. Perencanaan interior menjadi semakin penting, terutama pada rumah berukuran terbatas yang membutuhkan pemanfaatan ruang secara efisien.

Konsultasi mengenai layout, ukuran furnitur, hingga kebutuhan penghuni dinilai dapat membantu menghindari pembelian yang tidak sesuai dan mengurangi risiko renovasi di kemudian hari. Head of Retail & Operation PT Vivere Multi Kreasi Bagus Prastowo mengatakan, banyak masyarakat masih membeli furnitur berdasar tampilan semata tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan ruang yang dimiliki.

"Rumah yang nyaman berawal dari keputusan yang tepat, dan kami ingin menjadi partner yang membantu pelanggan menemukan solusi terbaik sebelum mereka membeli," ujar Bagus di Jakarta.

Setiap Sentimeter Ruangan Perlu Dimanfaatkan Selain memilih furnitur yang tepat, desain interior juga perlu disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari penghuni rumah. Penataan yang baik dinilai mampu membuat ruangan terasa lebih lega sekaligus meningkatkan kenyamanan.

Head of Marketing PT Vivere Multi Kreasi Derryace Kurniawan menilai, setiap bagian ruang memiliki nilai yang dapat dimaksimalkan melalui perencanaan desain yang matang.

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"Melalui Every Centimeter Matters, kami ingin memberikan kepastian bahwa mewujudkan interior impian tidak harus rumit. Dengan proses yang transparan dan mudah, setiap sentimeter ruang dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai kebutuhan penghuninya," terang Derryace.

Menurut dia, proses perencanaan idealnya mencakup konsultasi, penyusunan desain, produksi, hingga pemasangan agar hasil akhir sesuai dengan kebutuhan penghuni.