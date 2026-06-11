Hadirkan Andris 3, Pemanas Air Listrik Berfitur Wi-Fi untuk Hunian Modern

JawaPos.com - Ariston Indonesia meluncurkan rangkaian pemanas air listrik terbaru Andris 3 yang menggabungkan teknologi digital, fitur keamanan, dan desain Italia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di hunian modern.

Produk ini tersedia dalam beberapa varian, yakni Andris 3 Top Wi-Fi, Andris 3 Lux, Andris 3 RS, dan Andris 3 R, dengan kapasitas mulai 10 liter hingga 30 liter.

Managing Director PT Ariston Group Indonesia Erwin Lim mengatakan Andris 3 dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen akan perangkat rumah tangga yang praktis dan efisien.

"Produk yang efisien, praktis, dan dapat diandalkan menjadi kebutuhan yang terus meningkat, dan Andris 3 hadir untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi konsumen di Indonesia," kata Erwin Lim.

Andris 3 mengusung desain premium khas Italia dengan tampilan minimalis yang dapat menyatu dengan berbagai konsep interior rumah.

Selain aspek desain, produk ini dibekali sejumlah fitur seperti Auto Safety Check, Auto Power Off, Electronic Temperature Regulation, dan Titan Shield Technology yang mendukung keamanan serta kenyamanan penggunaan sehari-hari.

Pada varian Andris 3 Top Wi-Fi, Ariston menyematkan elemen pemanas berbahan titanium yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan dan menjaga performa jangka panjang. Produk ini juga didukung garansi seumur hidup untuk elemen pemanas tersebut.