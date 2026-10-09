Minta Sindikat TPPO KM Maulana 23 Diusut Tuntas, Sahroni: Ini Perbudakan Keji

"Polres Pelabuhan Tanjung Priok dibantu dengan Polres Kepulauan Aru dan senior dan rekan-rekan dari KKP, Alhamdulillah berhasil memulangkan para korban dugaan tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana perdagangan orang ke keluarganya masing-masing," kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Alrasyidin Fajri dikutip dari ANTARA.
Keempat korban yang dipulangkan yakni Ilyas, Oktavian, Johan dan Syawal. Mereka diduga menjadi korban eksploitas dan penganiayaan selama bekerja di kapal penangkap cumi.Menurut Fajri, selain diproses pemulangannya, para korban juga nantinya akan mendapatkan perawatan kesehatan fisik dan mental dari Polda Metro Jaya.
“Kami Insya Allah akan tetap fokus untuk merawat korban baik fisik maupun apa namanya sudah menjadi komitmen kami di awal dan insya Allah akan kami laksanakan," tandasnya.
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Jawa Pos
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