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Bintang Pradewo
Senin, 17 Agustus 2026 | 03.11 WIB

Gempa M 7,7 Guncang NTT, Anggota DPR Desak Pemerintah Percepat Penanganan

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin. (Istimewa) - Image

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin. (Istimewa)

JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8) pagi. 
Menanggapi situasi darurat yang telah menelan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan infrastruktur luas, Azis mendesak pemerintah untuk segera mempercepat penanganan di lapangan.

"Kecepatan dibutuhkan dalam penanganan bencana. Waktu sangat berharga dalam operasi penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar para korban yang kini berada di pengungsian harus segera terpenuhi," kata Azis lewat keterangannya, Minggu (16/8).

Politisi muda PDI Perjuangan ini meminta Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana kali ini.

​"BNPB dan Kemensos harus berada di barisan terdepan untuk memastikan evakuasi selamat, kebutuhan logistik pengungsi terpenuhi, dan perlindungan bagi anak-anak serta lansia terjamin. Negara harus hadir totalitas di tengah duka warga NTT," tegas Azis.

Azis secara khusus menginstruksikan agar pendistribusian bantuan logistik tidak hanya fokus pada bahan pangan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan spesifik bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia.

​"Kemensos harus segera memastikan dapur umum berdiri dan bantuan nutrisi untuk anak-anak tersedia. Jangan sampai warga yang sudah kehilangan tempat tinggal juga terabaikan kebutuhan kesehatannya," kata Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Cianjur-Kota Bogor).

​"Kita tidak boleh membiarkan warga berjuang sendiri. Saya minta BNPB dan seluruh elemen terkait melakukan pemantauan intensif dan terus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat guna menghindari kepanikan," pungkasnya.

Editor: Bintang Pradewo
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