Jokowi Beri Acungan Jempol usai Prabowo Sampaikan Pidato Kenegaraan

Momen Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan acungan jempol kepada Presiden Prabowo Subianto usai pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
JawaPos.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan gestur apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, seusai mendengarkan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPD-DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Momen tersebut terekam ketika Prabowo menghampiri Jokowi yang hadir sebagai salah satu tamu dalam agenda kenegaraan tersebut. Dalam kesempatan itu, Jokowi tampak mengenakan setelan jas dengan kemeja putih dan dasi berwarna hitam.
Prabowo kemudian bersalaman dengan Jokowi. Bahkan, kedua tokoh negara juga tampak saling berbincang singkat.
Setelahnya, Jokowi terlihat mengacungkan jempol kepada Prabowo. Selain gestur Jokowi, ajudannya AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, juga terlihat memberikan penghormatan kepada Prabowo saat Kepala Negara menghampiri Jokowi.
Dalam pidato kenegaraan, Prabowo memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya. Ia menyebut masih terdapat banyak persoalan yang belum tuntas, namun sejumlah masalah kompleks sudah mulai ditangani.
“Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu diucapkan saya kembali ke hadapan majelis ini, saya kembali menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita hasilnya dan apa yang masih harus kita selesaikan,” kata Prabowo.
Prabowo mengakui pemerintahannya belum mampu menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Meski demikian, ia menilai keberanian dalam mengambil keputusan, kerja keras, serta orientasi terhadap kepentingan rakyat telah menunjukkan hasil awal.
Ia menekankan, capaian tersebut juga tidak terlepas dari kerja bersama berbagai elemen bangsa. Prabowo menekankan pentingnya gotong royong dalam menghadapi persoalan yang selama puluhan tahun dianggap sulit.
“Masalah-masalah yang puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan,” pungkasnya.
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