Prabowo Ingin 7 Bahasa Asing Diajarkan Sejak Kelas 1 SD

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)
JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto akan mengupayakan agar Bahasa asing bisa diajarkan merata mulai kelas 1 SD. Ada 7 bahasa utama yang ia harapkan bisa dikuasai oleh para siswa.
Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi siswa saat memasuki dunia kerja, sehingga tidak kalah bersaing.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
"Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD kelas 1. Mereka harus mulai belajarbahasa asing," kata Prabowo, sebagaimana dilansir dari Antara.
Prabowo menjelaskan ada 7 bahasa asing yang perlu dipelajari para siswa sejak dini, bahkan sejak awal masuk sekolah.
“Bahasa-bahasa yang paling penting, Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, Jepang, Korea, Bahasa Spanyol, Bahasa Prancis," urainya.
Dia juga menambahkan bahasa Rusia karena menilai negara tersebut memiliki kekuatan di bidang sains dan teknologi.
"Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di Bidang sains dan teknologi," kata Presiden.
Menurut Presiden, anak-anak bisa lebih cepat mempelajari bahasa ketika masih berusia di bawah 11-12 tahun.
Oleh karena itu, penguasaan bahasa asing perlu dimulai sejak pendidikan dasar, dalam hal ini SD.
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