Kapolri Bangun Ribuan Jembatan, Presiden Prabowo Tak Heran Karirnya Sampai Puncak

JawaPos.com - Dalam acara peresmian 3.295 jembatan yang dibangun oleh TNI-Polri, Presiden Prabowo Subianto melayangkan pujian terhadap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Menurut kepala negara, Sigit pantas menduduki jabatan tertinggi di Korps Bhayangkara.

”Saya juga yakin Jenderal Polisi Listyo mencapai puncak tertinggi di kepolisian itu pantas, karena prestasi, pengabdian, dan kemampuannya,” ucap Prabowo pada Kamis (13/8).

Menurut Prabowo, kiprah yang dilakukan oleh Sigit bersama jajarannya di kepolisian patut diapresiasi. Termasuk kerja sama dengan TNI AD dalam pembangunan ribuan jembatan di seluruh wilayah Indonesia. Prabowo menyatakan bahwa dirinya sangat bangga atas pencapaian kedua institusi tersebut.

”Hari ini saya gunakan kesempatan ini sekali lagi menyampaikan rasa bangga saya. Saya berterima kasih sebagai presiden Republik Indonesia dan sebagai pribadi Prabowo Subianto. Kita telah bahu-membahu, saudara telah menangkap apa arti menjadi pemimpin,” ucap Prabowo.

Secara keseluruhan, Polri membangun 895 Jembatan Merah Putih Presisi. Dalam laporan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo, Sigit mengungkapkan bahwa pekerjaan itu dituntaskan oleh 30 polda dan jajaran.

”874 jembatan yang telah selesai dibangun memiliki total panjang 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa, dan memberikan manfaat bagi 2 juta orang,” kata dia dalam laporannya.

Sigit pun mengungkap, kini ratusan jembatan itu digunakan oleh anak-anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Dari total 895 jembatan, sebanyak 17 jembatan masih dalam tahap pembangunan dan 4 jembatan tinggal dieksekusi dari tahap perencanaan.

Menurut Sigit,pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan. Itu sesuai dengan arahan dan perintah dari Presiden Prabowo.