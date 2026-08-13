DPR Temui Jaksa Agung dan Sampaikan BGN Berusaha Tutup Celah Permainan Oknum Nakal di MBG

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai Kepala BGN Sudaryono sedang memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia berusaha menutup celah permainan kotor oknum-oknum yang pernah terjadi sebelumnya.

Penilaian ini diberikan Sahroni usai Sudaryono menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta pada Selasa (11/8).

Politikus Partai NasDem ini menyampaikan, peningkatan pengawasan MBG diperlukan agar program tersebut berjalan lebih baik.

“Ini menunjukkan adanya bentuk koordinasi yang baik antara BGN dan Kejagung dalam mengawal program penting ini. Apalagi BGN sekarang berada di bawah kepemimpinan baru yang lebih fresh," kata Sahroni kepada wartawa, Kamis (13/8).

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Sudaryono dipercaya memahami tujuan Presiden Prabowo Subianto saat membuat program MBG. Oleh karena itu, berbagai penyimpangan harus dicegah.

"Jadi koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti ini penting untuk memperbaiki tata kelola dan menutup celah-celah yang sebelumnya dimanfaatkan oknum. Menurut saya, ini langkah yang sangat positif dan berhasil memperbaiki citra BGN,” imbuhnya.

Langkah pencegahan harus dijalankan agar target program terhadap kesejahteraan rakyat meningkat.

“Pokoknya program prioritas Presiden harus dikawal ketat dan dipastikan sampai kepada masyarakat secara maksimal. Karena itu, setiap potensi risiko harus dimitigasi sejak awal," jelasnya.

Atas dasar itu, dibutuhkan transparansi dalam menjalankan MBG. Pengawasan dari aparat penegak hukum menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik.