Resmi Miliki Ketum Baru Hasil Mubes V, BMK 1957 Perkuat Konsolidasi Hadapi Agenda Politik

Rizky Maulana respi terpilih sebagai Ketua Umum DPP Barisan Muda Kosgoro (BMK) 1957 periode 2026–2031. (Istimewa)
JawaPos.com - Rizky Maulana respi terpilih sebagai Ketua Umum DPP Barisan Muda Kosgoro (BMK) 1957 periode 2026–2031. Dia pun langsung tancap gas memperkuat konsolidasi menghadapi agenda politik organisasi ke depan.
Terpilihnya Rizky diputuhkan dalam Rangkaian Musyawarah Besar (Mubes) V Barisan Muda Kosgoro 1957 di Semarang, Jawa Tengah. Dia mendapat dukungan dari seluruh DPD BMK 1957 se-Indonesia.
Melalui mubes ini, Kosgoro menekankan semangat persatuan. Organisasi menyatakan berkomitmen terhadap proses regenerasi.
Ketua Umum terpilih selanjutnya memperkuat konsolidasi organisasi dan kaderisasi di seluruh Indonesia.
“Mubes telah selesai, mandat telah diberikan. Saatnya seluruh kader kembali bersatu untuk memperkuat konsolidasi, dan bergerak bersama membangun Barisan Muda KOSGORO 1957 yang semakin solid, progresif, dan berdaya guna bagi bangsa dan negara," kata Rizki, Selasa (11/8).
Panitia Mubes V menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, khususnya jajaran DPD BMK 1957 dari berbagai daerah. Mubes berhasil berjalan lancar dan penuh rasa persaudaraan.
“Bagi kami selaku panitia, keberhasilan Mubes V bukan hanya ditandai dengan terpilihnya Ketua Umum, tetapi juga oleh bagaimana seluruh rangkaian proses dapat berjalan secara tertib, demokratis, penuh kekeluargaan, dan menghasilkan kesepakatan bersama,” kata Ketua Panitia Pelaksana Mubes V, Mahardika Soemantri.
Pelaksanaan Mubes V juga menjadi ruang konsolidasi nasional bagi kader Barisan Muda KOSGORO 1957 untuk menyatukan visi, memperkuat soliditas organisasi, serta memastikan kesinambungan kaderisasi dalam menghadapi tantangan kepemudaan dan kebangsaan ke depan.
Dengan kepemimpinan baru, Organisasi sayap Partai Golkar ini diharapkan terus melahirkan kader muda yang bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan Indonesia.
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