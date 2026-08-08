Hashim Djojohadikusumo tambah 20 ormas di FORMAS untuk Kawal Program Prabowo

JawaPos.com - Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menambah 20 organisasi kemasyarakatan (ormas) di Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS). Alasannya, untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal program pemerintah.
Hashim yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina FORMAS mengatakan, dengan tambahan itu maka jumlah ormas yang bergabung dalam FORMAS saat ini mencapai 103 organisasi, termasuk Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).
Ia menjelaskan, keberadaan FORMAS sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlangsungan Indonesia.
"Itu juga yang tertanam di jiwa Prabowo, agar rakyat sejahtera dan Indonesia abadi. Ia sedih melihat masih ada yang belum sejahtera dan program MBG lahir dari keprihatinan supaya rakyatnya sehat," ujar Hashim dikutip Sabtu (8/8).
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Ketua Dewan Pakar FORMAS Serian Wijatno mengatakan, hal tersebut menjadi langkah pihaknya memperkuat peran ormas dalam mendukung sekaligus mengawal program pembangunan pemerintah.
"Ini sebagai langkah nyata ormas untuk bergotong royong mendukung dan mengawal program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini," ujar Serian.
Sementara itu, Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handojo Budhisedjati, mengatakan bertambahnya anggota memperkuat barisan masyarakat sipil dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Bertambahnya ormas ini menambah semangat perjuangan kami untuk mendukung dan mengawal seluruh program pemerintah. FORMAS hadir untuk membantu mewujudkan program-program kerakyatan," ujar Handojo.
Ia mengatakan FORMAS tidak hanya berperan sebagai wadah organisasi, tetapi berupaya memastikan kebijakan dan program strategis pemerintah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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