Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Minggu, 9 Agustus 2026 | 03.50 WIB

Hashim Djojohadikusumo tambah 20 ormas di FORMAS untuk Kawal Program Prabowo

Gambar utama - Image
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo. (Kemenhut)

 JawaPos.com - Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menambah 20 organisasi kemasyarakatan (ormas) di Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS). Alasannya, untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal program pemerintah.

Hashim yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina FORMAS mengatakan, dengan tambahan itu maka jumlah ormas yang bergabung dalam FORMAS saat ini mencapai 103 organisasi, termasuk Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

Ia menjelaskan, keberadaan FORMAS sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlangsungan Indonesia.

"Itu juga yang tertanam di jiwa Prabowo, agar rakyat sejahtera dan Indonesia abadi. Ia sedih melihat masih ada yang belum sejahtera dan program MBG lahir dari keprihatinan supaya rakyatnya sehat," ujar Hashim dikutip Sabtu (8/8).

Ketua Dewan Pakar FORMAS Serian Wijatno mengatakan, hal tersebut menjadi langkah pihaknya memperkuat peran ormas dalam mendukung sekaligus mengawal program pembangunan pemerintah.

"Ini sebagai langkah nyata ormas untuk bergotong royong mendukung dan mengawal program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini," ujar Serian.

Sementara itu, Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handojo Budhisedjati, mengatakan bertambahnya anggota memperkuat barisan masyarakat sipil dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Bertambahnya ormas ini menambah semangat perjuangan kami untuk mendukung dan mengawal seluruh program pemerintah. FORMAS hadir untuk membantu mewujudkan program-program kerakyatan," ujar Handojo.

Ia mengatakan FORMAS tidak hanya berperan sebagai wadah organisasi, tetapi berupaya memastikan kebijakan dan program strategis pemerintah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
2 Pengunggah Konten Prabowo soal Nuklir Iran Ditangkap, Istana: Tanyakan ke Polisi - Image
Politik

2 Pengunggah Konten Prabowo soal Nuklir Iran Ditangkap, Istana: Tanyakan ke Polisi

Jumat, 7 Agustus 2026 | 22.38 WIB

Isu Pergantian Kapolri Dinilai Berpotensi Rugikan Presiden Prabowo - Image
Nasional

Isu Pergantian Kapolri Dinilai Berpotensi Rugikan Presiden Prabowo

Jumat, 7 Agustus 2026 | 14.46 WIB

Kemendiktisaintek Ungkap Temuan Awal Paper Soal MBG di SSRN yang Catut Nama Prabowo - Image
Nasional

Kemendiktisaintek Ungkap Temuan Awal Paper Soal MBG di SSRN yang Catut Nama Prabowo

Jumat, 7 Agustus 2026 | 13.38 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore