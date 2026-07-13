Presiden Prabowo: Yang Merasa Indonesia Suram Silakan Cari Negara Lain

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat untuk menatap masa depan dengan optimistis dan bersama-sama membangun bangsa. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus maju sehingga sikap pesimistis tidak boleh menghambat semangat pembangunan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Jakarta, Minggu (12/7).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan tetap fokus menjalankan program pembangunan demi memperkuat perekonomian nasional. Ia bahkan mempersilakan pihak-pihak yang merasa tidak memiliki keyakinan terhadap masa depan Indonesia untuk mencari negara lain.

"Yang ragu-ragu silakan duduk di rumah saja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang," kata Prabowo.

Kepala Negara menyatakan, pemerintah saat ini terus mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa hingga kabupaten, salah satunya melalui penguatan koperasi. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat meninggalkan budaya saling menyalahkan dan mengedepankan semangat gotong royong.

"Mari kita bersatu. Mari kita gotong royong. Mari kita kerja sama. Yang kuat bantu yang lemah. Yang lemah kerja sama yang baik. Insya Allah kita akan bangkit," ucapnya.

Prabowo juga menekankan, keberagaman latar belakang politik maupun suku tidak boleh menjadi penghalang untuk bersatu. Menurutnya, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun Indonesia.