Presiden Prabowo: Kopdes Merah Putih Salurkan Kredit Super Mikro dengan Bunga 8 Persen

JawaPos.com - Langkah besar diambil pemerintah untuk mendongkrak perekonomian di tingkat akar rumput. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemotongan besar-besaran bunga kredit tanpa agunan Mekaar menjadi hanya 8 persen per tahun, dari yang sebelumnya mencapai 22 persen.

Fasilitas pembiayaan super murah ini nantinya akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidak akan berjalan seperti koperasi konvensional pada umumnya yang hanya mengandalkan simpanan anggota. Tapi juga turut menyediakan akses permodalan yang ramah bagi masyarakat kecil.

"Koperasi nanti tidak hanya untuk simpan pinjam, tapi nanti akan ada gerai simpan pinjem kredit yang murah, kredit mikro dan kredit super mikro," ujar Prabowo.

Melalui skema ini, masyarakat desa dapat mengakses kredit mikro tanpa agunan dengan beban bunga yang jauh lebih ringan dari sebelumnya.

"Yang tadinya bunganya 22 persen, saya turunkan jadi 8 persen. Dibandingkan dengan 22 persen, lumayan 8 persen, betul tidak?," lanjut Presiden.

Pusat Logistik dan Penyaluran Subsidi Satu Pintu Selain urusan modal, kopdes merah putih diproyeksikan menjadi ekosistem ekonomi desa yang lengkap. Pemerintah akan mengintegrasikan berbagai fasilitas penting dalam satu lokasi tunggal guna menyokong produktivitas warga.

Nantinya, KDKMP akan mengelola toko sembako, layanan simpan pinjam, hingga apotek desa yang menyediakan obat-obatan generik dengan harga terjangkau. Tidak kalah penting, fasilitas penunjang tani seperti pusat logistik, gudang penyimpanan, dan gudang pendingin atau cold storage juga akan dibangun.