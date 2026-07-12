Cerita Prabowo Gagas Koperasi Merah Putih, karena Tak Ingin Warga Kesulitan Kebutuhan Pangan

Ilustrasi koperasi desa merah putih (KDMP). (Dokumentasi Jawa Pos)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan cerita alasan di balik pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Gagasan pembentukan Koperasi Merah Putih lahir jauh sebelum dirinya menjabat sebagai kepala negara.
Ketika itu, Prabowo masih berdinas sebagai prajurit TNI dan bertugas di wilayah pedesaan. Saat bertugas di pelosok, Prabowo menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat yang penuh dengan keterbatasan. Kala itu banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, bahkan ada korban meninggal dunia akibat kelaparan.
Pengalaman itu membentuk keyakinannya Prabowo untuk menjadikan pembangunan desa harus prioritas. "Dari situ saya lihat kita harus menjaga. Kita harus memelihara kemampuan kita di desa-desa. Indonesia merdeka, perang kemerdekaan kita, kekuatan kita, ada di desa-desa," kata Prabowo dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026, Minggu (12/7).
Selain persoalan kemiskinan, Prabowo juga menyoroti kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang kerap terjebak utang karena pendapatan mereka tidak menentu.
Kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan maupun pengobatan, sering kali memaksa mereka mencari pinjaman, termasuk kepada rentenir dengan bunga tinggi akibat minimnya literasi keuangan.
Situasi itu semakin diperparah oleh ketimpangan akses pembiayaan. Di satu sisi, pelaku usaha dapat memperoleh restrukturisasi atau penghapusan utang dari perbankan, sedangkan masyarakat kecil tidak memiliki kesempatan serupa.
Oleh karena itu, Prabowo menegaskan perlunya koperasi simpan pinjam di setiap desa agar warga memperoleh akses pinjaman dengan bunga yang terjangkau.
"Tidak ada jalan. Rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia," ucap dia.
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