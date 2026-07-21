Messi Dikritik Usai Coba Manfaatkan Aturan Baru FIFA di Final Piala Dunia

lionel messi (x @actufoot_)
JawaPos.com - Lionel Messi menjadi perbincangan setelah Argentina kalah 0-1 dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium.
Selain hasil pertandingan yang mengakhiri harapan Albiceleste mempertahankan gelar, aksi sang kapten pada penghujung laga juga memicu perdebatan di kalangan pengamat sepak bola.
Dilansir dari The Chosun, pertandingan yang berlangsung hingga babak perpanjangan waktu, Argentina kesulitan mengimbangi dominasi Spanyol.
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Tim asuhan Lionel Scaloni nyaris tidak mampu menciptakan peluang berbahaya dan harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernández menerima kartu merah akibat akumulasi kartu kuning.
Ferran Torres kemudian mencetak gol kemenangan yang memastikan Spanyol meraih gelar juara dunia keduanya.
Messi menjadi sorotan setelah memprotes bek Spanyol, Marc Cucurella, kepada wasit Slavko Vinčić.
Messi menilai Cucurella berbicara sambil menutupi mulutnya, tindakan yang menurut aturan baru turnamen dapat dikenai sanksi.
Bersama beberapa pemain Argentina lainnya, ia meminta wasit mengambil tindakan tegas terhadap pemain Spanyol tersebut.
Namun, tayangan ulang menunjukkan Cucurella hanya mengangkat tangannya di dekat wajah saat berbicara dan wasit memutuskan tidak memberikan hukuman apa pun.
Protes Messi pun tidak membuahkan hasil, sementara pertandingan tetap berlanjut hingga Spanyol akhirnya memastikan kemenangan.
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