Lionel Messi Sulit Lupakan Kekalahan Timnas Argentina di Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Lionel Messi menuliskan pesan setelah timnas Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Dalam pesannya, sang kapten tampak sangat kecewa dengan kekalahan yang dialami timnya.

Melalui sosial media, Lionel Messi merasa sakit hati setelah Argentina kalah dari timnas Spanyol di partai final piala dunia. Dia mengaku akan butuh waktu lama untuk segera melupakan kekalahan tersebut.

Meskipun kalah di laga final, Lionel Messi tetap merasa bangga dengan perjuangan timnas Argentina yang sudah memenangkan pertandingan. Dia juga senang bahwa timnya bisa lolos ke final Piala Dunia dua kali berturut-turut.

"Rasa sakitnya sangat besar dan akan membutuhkan waktu lama untuk luka ini sembuh. Tapi saya juga berpegang teguh pada semua hal baik... Pertandingan-pertandingan yang kami menangkan, memberikan yang terbaik, yang akan selalu tetap dalam ingatan kami, dukungan dari seluruh negara yang, bersama dengan kerja keras dan upaya kelompok ini, membawa kami untuk, sekali lagi, menjadi salah satu yang terbaik di dunia," tulis Lionel Messi di Instagram, Selasa (21/7).

"Hari ini sulit untuk sepenuhnya menghargai apa yang telah kami capai, tetapi kelompok ini mencapai dua final Piala Dunia berturut-turut," tambah Messi.

Ucapan terima kasih diberikan Lionel Messi kepada para suporter yang sudah setia mendukung timnas Argentina. Pemain 39 tahun tersebut juga memberikan selamat kepada Spanyol yang berhasil menjuarai Piala Dunia 2026.

"Terima kasih banyak dari lubuk hati saya atas setiap ucapan dan setiap pesan. Sekali lagi, kita telah bersatu sebagai sebuah negara dan berbagi kebanggaan yang luar biasa sebagai warga Argentina. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Spanyol atas gelar juara tersebut," ujar Messi.

Performa Messi di Piala Dunia 2026 sangat tajam di lini depan timnas Argentina. Dia mampu mengoleksi delapan gol di Piala Dunia 2026 dan secara keseluruhan telah mencetak 21 gol.